«Самокат» начнет тестировать доставку продуктов дронами

«Самокат» начнет тестировать доставку продуктов дронамиЭксперты считают, что это может стать выгодным в местах со сложной географией или при росте зарплат курьеров
Сервис доставки продуктов «Самокат» в I квартале 2025 г. собирается запустить тестовую доставку продуктов дронами в Самарской области. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Полеты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) на ограниченные расстояния.
ЭПР создает исключение в правовом поле, которое помогает провести тестирования и получить протоколы испытаний. Режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний.
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