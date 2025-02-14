Минтранс отложил ввод нового порядка допусков на международные полеты

Правила претерпели незначительные изменения, которые в большей степени были вызваны ограничениями, вводившимися иностранными государствами против российской авиации начиная с 2022 г., продолжил собеседник. По его словам, они позволят обеспечить «сбалансированный подход» к открытию новых международных маршрутов с учетом необходимости удовлетворения спроса на авиаперевозки внутри страны. Новые правила позволят авиакомпаниям направлять заявление в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ), говорит представитель Минтранса.