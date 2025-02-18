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Минэнерго покинет еще один заместитель министра

На пост «угольного» статс-секретаря прочат депутата Дмитрия Исламова
Василий Милькин
Александр Волобуев
Заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко скоро покинет Минэнерго.
Заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко скоро покинет Минэнерго. / Пресс-служба Совета Федерации

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко скоро покинет Минэнерго. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знающие о планируемых кадровых изменениях.

Один из них уточняет, что статс-секретарем станет депутат Госдумы Дмитрий Исламов, который сейчас занимает пост первого заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы. К нему частично перейдет функционал Бондаренко. Другой утверждает, что в ведении Исламова будут все вопросы, которые сегодня курирует нынешний замминистра.

Сроки перехода парламентария на новую работу, по словам одного из собеседников, будут зависеть от того, как скоро соответствующие документы утвердят в правительстве (заместители министра назначаются распоряжением главы кабмина – «Ведомости»).

Исламов, по словам собеседников, будет курировать также угольную отрасль, логистику и в статусе статс-секретаря – связи с другими ФОИВами. Новое место работы Бондаренко они не называют, как и причины ее ухода.

До начала февраля 2025 г. угольную сферу в Минэнерго в статусе замминистра курировал Сергей Мочальников. Осенью 2024 г. чиновника отправили под домашний арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при ликвидации угольных шахт (обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ).

Бондаренко занимает кресло замминистра с февраля 2018 г. В министерстве она курирует законопроектную деятельность. Согласно информации на сайте Минэнерго, в зоне ее ответственности также вопросы госслужбы и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), контрольно-ревизионной деятельности и др. В подчинении у Бондаренко два департамента – административный и экономической безопасности в сфере ТЭК.

Мочальников на посту замминистра курировал не только угольную промышленность, но и международное сотрудничество в сфере ТЭК. Второе направление еще в ноябре 2024 г. было передано новому замминистра – Роману Маршавину, пришедшему в Минэнерго с позиции представителя России во Всемирном банке.

Бондаренко можно назвать старожилом в Минэнерго – она работает в министерстве с 2003 г. (в 2004-2008 гг. – в Федеральном агентстве по энергетике Минпромэнерго). В 2008-2018 гг. она была директором юридического департамента.

Исламов родом из г. Кемерово. Представляет в Госдуме Кемеровскую область (Кузбасс), губернатором которой ранее был нынешний министр энергетики Сергей Цивилев.

С 2006 г. Исламов работал в администрации Кемеровской области в должности начальника управления программ и инвестиционной политики, а с 2008 по 2016 г. – замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 г. был избран депутатом Госдумы, является членом «Единой России». В депутатской программе Исламова на его официальном сайте сделан акцент на трансформации угольной отрасли и диверсификации экономики Кузбасса. С 2019 г. Исламов также является заместителем руководителя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», которую в 2020-2024 гг. возглавлял Цивилев (сейчас ей руководит глава Якутии Айсен Николаев).

«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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