Минэнерго покинет еще один заместитель министра

С 2006 г. Исламов работал в администрации Кемеровской области в должности начальника управления программ и инвестиционной политики, а с 2008 по 2016 г. – замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 г. был избран депутатом Госдумы, является членом «Единой России». В депутатской программе Исламова на его официальном сайте сделан акцент на трансформации угольной отрасли и диверсификации экономики Кузбасса. С 2019 г. Исламов также является заместителем руководителя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», которую в 2020-2024 гг. возглавлял Цивилев (сейчас ей руководит глава Якутии Айсен Николаев).