Минэнерго покинет еще один заместитель министра

Минэнерго покинет еще один заместитель министраНа пост «угольного» статс-секретаря прочат депутата Дмитрия Исламова
Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко скоро покинет Минэнерго. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знающие о планируемых кадровых изменениях.
Один из них уточняет, что статс-секретарем станет депутат Госдумы Дмитрий Исламов, который сейчас занимает пост первого заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы. К нему частично перейдет функционал Бондаренко. Другой утверждает, что в ведении Исламова будут все вопросы, которые сегодня курирует нынешний замминистра.
Сроки перехода парламентария на новую работу, по словам одного из собеседников, будут зависеть от того, как скоро соответствующие документы утвердят в правительстве (заместители министра назначаются распоряжением главы кабмина – «Ведомости»).
Исламов, по словам собеседников, будет курировать также угольную отрасль, логистику и в статусе статс-секретаря – связи с другими ФОИВами. Новое место работы Бондаренко они не называют, как и причины ее ухода.
До начала февраля 2025 г. угольную сферу в Минэнерго в статусе замминистра курировал Сергей Мочальников. Осенью 2024 г. чиновника отправили под домашний арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при ликвидации угольных шахт (обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ).
Бондаренко занимает кресло замминистра с февраля 2018 г. В министерстве она курирует законопроектную деятельность. Согласно информации на сайте Минэнерго, в зоне ее ответственности также вопросы госслужбы и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), контрольно-ревизионной деятельности и др. В подчинении у Бондаренко два департамента – административный и экономической безопасности в сфере ТЭК.
Мочальников на посту замминистра курировал не только угольную промышленность, но и международное сотрудничество в сфере ТЭК. Второе направление еще в ноябре 2024 г. было передано новому замминистра – Роману Маршавину, пришедшему в Минэнерго с позиции представителя России во Всемирном банке.
Бондаренко можно назвать старожилом в Минэнерго – она работает в министерстве с 2003 г. (в 2004-2008 гг. – в Федеральном агентстве по энергетике Минпромэнерго). В 2008-2018 гг. она была директором юридического департамента.
Исламов родом из г. Кемерово. Представляет в Госдуме Кемеровскую область (Кузбасс), губернатором которой ранее был нынешний министр энергетики Сергей Цивилев.
С 2006 г. Исламов работал в администрации Кемеровской области в должности начальника управления программ и инвестиционной политики, а с 2008 по 2016 г. – замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 г. был избран депутатом Госдумы, является членом «Единой России». В депутатской программе Исламова на его официальном сайте сделан акцент на трансформации угольной отрасли и диверсификации экономики Кузбасса. С 2019 г. Исламов также является заместителем руководителя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», которую в 2020-2024 гг. возглавлял Цивилев (сейчас ей руководит глава Якутии Айсен Николаев).
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.