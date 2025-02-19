«Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск машин Xcite почти в 3 раза

«Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск машин Xcite почти в 3 разаНа фоне плохих продаж предприятию может потребоваться смена продуктовой линейки
Производственный план «Автозавода Санкт-Петербург» на 2025 г. предполагает сборку чуть более 6500 автомобилей, следует из материалов компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Это в 2,5 раза меньше по сравнению с фактическим объемом производства предприятия за 2024 г.
Сейчас на заводе собирают кроссоверы марки Xcite. Всего в прошлом году было выпущено около 16 500 штук. Для сравнения: изначальный план предполагал объем в 25 000 автомобилей. Позднее прогноз производства был скорректирован до 20 000 машин, но и этих показателей достичь не удалось.
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