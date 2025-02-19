«Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск машин Xcite почти в 3 раза

Сейчас на заводе собирают кроссоверы марки Xcite. Всего в прошлом году было выпущено около 16 500 штук. Для сравнения: изначальный план предполагал объем в 25 000 автомобилей. Позднее прогноз производства был скорректирован до 20 000 машин, но и этих показателей достичь не удалось.