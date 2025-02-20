Алмазодобывающая «АГД Даймондс» выиграла суд у бельгийской «дочки» на $35 млн

Алмазодобывающая «АГД Даймондс» выиграла суд у бельгийской «дочки» на $35 млнСумма требований к Grib Diamonds NV за срыв экспортного контракта выросла почти в 2,5 раза
Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск алмазодобывающего АО «АГД Даймондс» к бельгийской Grib Diamonds NV на $34,6 млн. Эта сумма включает $12,1 млн задолженности и $22,5 млн неустойки. Решение суд принял на 4 февраля 2025 г., полный текст решения был опубликован в картотеке арбитражных дел только 18 февраля. Обжаловать решение суда в апелляционной инстанции стороны могут до 4 марта.
Grib Diamonds NV – дочерняя трейдинговая компания «АГД Даймондс». Российское АО обратилось в суд с просьбой взыскать с «дочки» $12,1 млн задолженности по рамочному договору на экспорт необработанных природных алмазов еще в феврале 2024 г. На тот момент сумма неустойки составляла только $2,1 млн. Таким образом, размер неустойки за год увеличился почти в 11 раз, а итоговая сумма компенсации – в 2,5 раза. В качестве третьих лиц в деле заявлены временный управляющий «АГД Даймондс» Кирилл Прокофьев и бельгийский МИД.