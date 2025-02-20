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Алмазодобывающая «АГД Даймондс» выиграла суд у бельгийской «дочки» на $35 млн

Сумма требований к Grib Diamonds NV за срыв экспортного контракта выросла почти в 2,5 раза
Галина Казакулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск алмазодобывающего АО «АГД Даймондс» к бельгийской Grib Diamonds NV на $34,6 млн. Эта сумма включает $12,1 млн задолженности и $22,5 млн неустойки. Решение суд принял на 4 февраля 2025 г., полный текст решения был опубликован в картотеке арбитражных дел только 18 февраля. Обжаловать решение суда в апелляционной инстанции стороны могут до 4 марта.

Grib Diamonds NV – дочерняя трейдинговая компания «АГД Даймондс». Российское АО обратилось в суд с просьбой взыскать с «дочки» $12,1 млн задолженности по рамочному договору на экспорт необработанных природных алмазов еще в феврале 2024 г. На тот момент сумма неустойки составляла только $2,1 млн. Таким образом, размер неустойки за год увеличился почти в 11 раз, а итоговая сумма компенсации – в 2,5 раза. В качестве третьих лиц в деле заявлены временный управляющий «АГД Даймондс» Кирилл Прокофьев и бельгийский МИД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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