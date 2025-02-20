Россия увеличила импорт говядины на 15% в 2024 году

Россия увеличила импорт говядины на 15% в 2024 годуВнутреннее производство стагнирует из-за недостаточной поддержки отрасли
По итогам 2024 г. объем импорта говядины и ее субпродуктов в Россию составил 311 000 т, следует из данных отраслевого агентства EMEAT (есть у «Ведомостей»). Показатель вырос на 15% в сравнении с предыдущим годом.
При этом рост доли импорта от общего объема российского рынка этого продукта изменился незначительно – на 1 п. п. год к году и достиг 16%.
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