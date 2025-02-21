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Российским дата-центрам не хватает электричества на обучение новых ИИ-моделей

Но эксперты говорят, что нехватка электроэнергии может наблюдаться лишь в Москве и Санкт-Петербурге
Мария Арялина
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

России грозит нехватка электроэнергии для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), заявил директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов на одной из сессий уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«В мире заканчивается электричество, в том числе для ИИ, – сетовал Крайнов. – Ладно в мире – у нас в стране электричество заканчивается. У нас не только вычислительных мощностей не хватает, но и, если вы сейчас хотите построить большой дата-центр, у вас мало того, что год уйдет на то, чтобы его запитать мощностями, а их нету. Вам столько не выделят, сколько вам нужно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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