Российским дата-центрам не хватает электричества на обучение новых ИИ-моделей

Российским дата-центрам не хватает электричества на обучение новых ИИ-моделейНо эксперты говорят, что нехватка электроэнергии может наблюдаться лишь в Москве и Санкт-Петербурге
России грозит нехватка электроэнергии для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), заявил директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов на одной из сессий уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«В мире заканчивается электричество, в том числе для ИИ, – сетовал Крайнов. – Ладно в мире – у нас в стране электричество заканчивается. У нас не только вычислительных мощностей не хватает, но и, если вы сейчас хотите построить большой дата-центр, у вас мало того, что год уйдет на то, чтобы его запитать мощностями, а их нету. Вам столько не выделят, сколько вам нужно».
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам