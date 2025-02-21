Российским дата-центрам не хватает электричества на обучение новых ИИ-моделей

«В мире заканчивается электричество, в том числе для ИИ, – сетовал Крайнов. – Ладно в мире – у нас в стране электричество заканчивается. У нас не только вычислительных мощностей не хватает, но и, если вы сейчас хотите построить большой дата-центр, у вас мало того, что год уйдет на то, чтобы его запитать мощностями, а их нету. Вам столько не выделят, сколько вам нужно».