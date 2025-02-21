ОСК вложит 15 млрд рублей в модернизацию завода «Красное Сормово»Верфь сможет практически удвоить объем выпуска основного типа судов – сухогрузов
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вложит 15 млрд руб. в обновление верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из конструкторских бюро и подтвердил собеседник, знакомый с планами по обновлению верфей ОСК.
После модернизации к 2030 г. предприятие, по их словам, сможет выпускать ежегодно до 20 сухогрузов. Сейчас мощности верфи рассчитаны максимум на 12 таких судов в год.
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