«Озон» заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара

Такой порядок указан в обновленных правилах, опубликованных в «Базе данных» – внутреннем портале компании для селлеров. Из новых правил следует, что чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем больше издержек на оплату курьеров он понесет. Ранее в случае отказа покупателя от товара эти издержки несла площадка.