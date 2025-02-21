«Озон» заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара

«Озон» заставит продавцов платить за отказ покупателя от товараТак компания планирует бороться с ростом своих издержек на доставку
Один из крупнейших маркетплейсов – «Озон» меняет условия оферты для продавцов. Изменения коснутся правил оплаты «последней мили» – услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя. По новым правилам при невыкупе товара и отмене заказа «Озон» будет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров. Раньше продавец оплачивал последнюю милю только в случае успешной продажи.
Такой порядок указан в обновленных правилах, опубликованных в «Базе данных» – внутреннем портале компании для селлеров. Из новых правил следует, что чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем больше издержек на оплату курьеров он понесет. Ранее в случае отказа покупателя от товара эти издержки несла площадка.
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