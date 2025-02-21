Ритейлерам сообщили об увеличении отпускных цен на хлебобулочные изделия в марте

Уведомления производителей находятся на рассмотрении у ритейлеров, сказал «Ведомостям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В случае объективных причин увеличения закупочной стоимости индексация, по его словам, происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей. Средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях, по словам Караваева, с начала 2025 г. находилась на уровне 5–7%.