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Ритейлерам сообщили об увеличении отпускных цен на хлебобулочные изделия в марте

Производители объясняют это изменением себестоимости из-за роста стоимости кредитов, сырья, логистики и прочих расходов
Анастасия Ковалева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12%. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным торговым сетям. Названия компаний, которые прислали уведомления, собеседники не раскрыли. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и проч., рассказали собеседники «Ведомостей».

Уведомления производителей находятся на рассмотрении у ритейлеров, сказал «Ведомостям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В случае объективных причин увеличения закупочной стоимости индексация, по его словам, происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей. Средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях, по словам Караваева, с начала 2025 г. находилась на уровне 5–7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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