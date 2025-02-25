Cosmos Hotel Group и «Амтек» построят гостиничный комплекс в Алтайском крае

Cosmos Hotel Group и «Амтек» построят гостиничный комплекс в Алтайском краеИнвестиции в проект оцениваются в 12–16 млрд рублей
Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») совместно с компанией «Амтек» построят на территории курорта «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 611 номеров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Cosmos Hotel Group и подтвердил представитель «Амтека». Партнером проекта также выступит оператор сервисных апартаментов Intermark Residence. Гостиничный комплекс получил название Cosmos Stay Altay Katun.
Группа «Амтек» уже ведет строительство этого гостиничного комплекса, который будет состоять из четырех корпусов. В настоящий момент завершается возведение первых двух (первая очередь) на 351 номер. Здесь, по словам представителя Cosmos Hotel Group, будут располагаться кафе, ресторан, банкетный зал и подземный паркинг. Стоимость первой очереди составляет 3,9 млрд руб., следует из проектной декларации на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. Первые два корпуса, по словам представителя ГК «Амтек», будут открыты в конце 2025 г.