Cosmos Hotel Group и «Амтек» построят гостиничный комплекс в Алтайском крае

Группа «Амтек» уже ведет строительство этого гостиничного комплекса, который будет состоять из четырех корпусов. В настоящий момент завершается возведение первых двух (первая очередь) на 351 номер. Здесь, по словам представителя Cosmos Hotel Group, будут располагаться кафе, ресторан, банкетный зал и подземный паркинг. Стоимость первой очереди составляет 3,9 млрд руб., следует из проектной декларации на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. Первые два корпуса, по словам представителя ГК «Амтек», будут открыты в конце 2025 г.