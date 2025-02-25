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Cosmos Hotel Group и «Амтек» построят гостиничный комплекс в Алтайском крае

Инвестиции в проект оцениваются в 12–16 млрд рублей
Денис Кузнецов
Екатерина Волкова
Алексей Дружинин / РИА Новости
Алексей Дружинин / РИА Новости

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») совместно с компанией «Амтек» построят на территории курорта «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 611 номеров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Cosmos Hotel Group и подтвердил представитель «Амтека». Партнером проекта также выступит оператор сервисных апартаментов Intermark Residence. Гостиничный комплекс получил название Cosmos Stay Altay Katun.

Группа «Амтек» уже ведет строительство этого гостиничного комплекса, который будет состоять из четырех корпусов. В настоящий момент завершается возведение первых двух (первая очередь) на 351 номер. Здесь, по словам представителя Cosmos Hotel Group, будут располагаться кафе, ресторан, банкетный зал и подземный паркинг. Стоимость первой очереди составляет 3,9 млрд руб., следует из проектной декларации на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. Первые два корпуса, по словам представителя ГК «Амтек», будут открыты в конце 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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