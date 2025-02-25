Сервис «Максим» просит правительство сделать отдельный федпроект по такси

Сервис «Максим» просит правительство сделать отдельный федпроект по таксиОн нужен для систематизации предложений по нормативному регулированию отрасли
Сервис заказа такси «Максим» предложил вице-премьеру Виталию Савельеву рассмотреть возможность дополнения нацпроекта «Эффективная транспортная система» новым федеральным проектом «Российское такси». Об этом говорится в письме основателя, гендиректора компании Максима Шушарина от 24 февраля (есть у «Ведомостей»).
Представитель сервиса подтвердил отправку письма. Представитель Савельева от комментариев отказался. Рассмотреть инициативу по дополнению транспортного нацпроекта компания также предложила спикеру Госдумы Вячеславу Володину в отдельном письме, которое также есть у «Ведомостей».
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