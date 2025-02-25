Сервис «Максим» просит правительство сделать отдельный федпроект по такси

Представитель сервиса подтвердил отправку письма. Представитель Савельева от комментариев отказался. Рассмотреть инициативу по дополнению транспортного нацпроекта компания также предложила спикеру Госдумы Вячеславу Володину в отдельном письме, которое также есть у «Ведомостей».