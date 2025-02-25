Софт для станков с ЧПУ попал под санкции ЕС

Софт для станков с ЧПУ попал под санкции ЕСПо словам экспертов, запрет не окажет влияния на те компании, которые находятся в процессе импортозамещения ПО
В 16-й пакет санкций в отношении России, в частности, вошел запрет на продажу в нашу страну программного обеспечения (ПО) для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), а также ПО для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС от 24 февраля 2025 г.
Согласно сообщению, ограничения коснутся ПО для управления предприятиями, т. е. систем, которые в цифровом виде управляют всеми процессами, происходящими на предприятии. В частности, речь идет о системах планировании ресурсов (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и цепочками поставок (SCM), а также о системах бизнес-аналитики (BI).
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