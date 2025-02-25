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Софт для станков с ЧПУ попал под санкции ЕС

По словам экспертов, запрет не окажет влияния на те компании, которые находятся в процессе импортозамещения ПО
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В 16-й пакет санкций в отношении России, в частности, вошел запрет на продажу в нашу страну программного обеспечения (ПО) для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), а также ПО для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС от 24 февраля 2025 г.

Согласно сообщению, ограничения коснутся ПО для управления предприятиями, т. е. систем, которые в цифровом виде управляют всеми процессами, происходящими на предприятии. В частности, речь идет о системах планировании ресурсов (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и цепочками поставок (SCM), а также о системах бизнес-аналитики (BI).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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