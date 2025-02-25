Софт для станков с ЧПУ попал под санкции ЕС

В 16-й пакет санкций в отношении России, в частности, вошел запрет на продажу в нашу страну программного обеспечения (ПО) для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), а также ПО для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС от 24 февраля 2025 г.