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Российско-китайское СП вложит 5 млрд рублей в завод двигателей в Петербурге

На нем будут делать дизель-генераторы для объектов ТЭКа и судовые двигатели
Светлана Афонина
Донат Сорокин / ТАСС
Донат Сорокин / ТАСС

Разработчик и изготовитель энергетического оборудования «Альфа Балт инжиниринг» и китайский производитель двигателей Yuchai создадут совместное предприятие (СП) по выпуску дизельных и газовых генераторов в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с ходом переговоров компаний. Объем инвестиций в проект, по их данным, составит около 5 млрд руб.

Первоначально предприятие будет выпускать дизель-генераторные установки для объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а в перспективе – и для судостроительной отрасли, говорят собеседники. По словам одного из них, в качестве возможной производственной площадки для СП рассматривается территория в Шушарах, которая относится к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Запустить предприятие планируется в 2028–2030 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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