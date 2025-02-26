Российско-китайское СП вложит 5 млрд рублей в завод двигателей в Петербурге

Российско-китайское СП вложит 5 млрд рублей в завод двигателей в ПетербургеНа нем будут делать дизель-генераторы для объектов ТЭКа и судовые двигатели
Разработчик и изготовитель энергетического оборудования «Альфа Балт инжиниринг» и китайский производитель двигателей Yuchai создадут совместное предприятие (СП) по выпуску дизельных и газовых генераторов в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с ходом переговоров компаний. Объем инвестиций в проект, по их данным, составит около 5 млрд руб.
Первоначально предприятие будет выпускать дизель-генераторные установки для объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а в перспективе – и для судостроительной отрасли, говорят собеседники. По словам одного из них, в качестве возможной производственной площадки для СП рассматривается территория в Шушарах, которая относится к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Запустить предприятие планируется в 2028–2030 гг.