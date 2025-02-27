Производитель молока «Вкуснотеево» уведомил ритейл о повышении отпускных цен

Холдинг «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Молвест» и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции в среднем на 5%. Изменения не коснутся сливочного масла. Об этом говорится в письме производителя ритейлерам, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием.