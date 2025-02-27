Оборот каршеринга «Ситидрайв» вырос на 40% за год и достиг 18 млрд рублей

Оборот сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв» в 2024 г. превысил 18 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. В 2023 г. оборот «Ситидрайва» составил 12,86 млрд руб. В 2023 г. он вырос на 66%, отмечает главный редактор отраслевого портала «PRO шеринг» Денис Кунгуров. Он связывает снижение темпов роста с насыщением рынка.