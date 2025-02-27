Оборот каршеринга «Ситидрайв» вырос на 40% за год и достиг 18 млрд рублей

Оборот каршеринга «Ситидрайв» вырос на 40% за год и достиг 18 млрд рублейКомпания вышла в новые города и запустила сервис долгосрочной аренды
Оборот сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв» в 2024 г. превысил 18 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. В 2023 г. оборот «Ситидрайва» составил 12,86 млрд руб. В 2023 г. он вырос на 66%, отмечает главный редактор отраслевого портала «PRO шеринг» Денис Кунгуров. Он связывает снижение темпов роста с насыщением рынка.
Выручку и убыток за прошлый год «Ситидрайв» не раскрывает. В 2023 г. основное юрлицо «Ситидрайва» – ООО «НТС» – получило выручку в 10 млрд руб., увеличив показатель на 57% по сравнению с 2022 г., следует из данных СПАРК. Чистый убыток составил 181,14 млн руб. против убытка в 1,7 млрд руб. в 2022 г.
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