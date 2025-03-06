Вологодский губернатор передумал запрещать мигрантам работать на стройке

Вологодский губернатор передумал запрещать мигрантам работать на стройкеВ регионе не нашлось достаточного количества желающих строить цех «Северстали»
Запрет привлекать мигрантов на стройки Вологодской области, введенный постановлением губернатора Георгия Филимонова от 27 февраля, судя по всему, в ближайшее время будет отменен. На региональном интернет-портале правовой информации опубликован проект постановления, признающего соответствующий правовой акт утратившим силу. Как выяснилось, «при проведении анализа областного банка вакансий выявлено значительное увеличение количества рабочих мест по профессиям, задействованным по видам экономической деятельности в сфере строительства», говорится в пояснительной записке.
«Безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения области и желающих трудоустроиться на вакансии по видам экономической деятельности в сфере строительства, недостаточное количество. В связи с чем замещение данных вакансий гражданами РФ в полной мере не представляется возможным», – отмечается в документе. Как сообщали «Ведомости» 3 марта, запрет мигрантам работать на стройке мог привести к сдвигу сроков или полной остановке возведения комплекса по производству окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) – крупнейшем активе «Северстали». По плану цех должен быть запущен в 2026 г., инвестиции в проект мощностью 10 млн т в год оценивались ранее в 116 млрд руб.
Пересмотр позиции региональных властей по мигрантам подтвердил собеседник, близкий к правительству области. «Передумали запрещать [работу мигрантов на стройке], потому что «Северсталь» берет на себя обязательства по трудоустройству жителей области в приоритетном порядке. Вакансии они уже разместили на сайтах по подбору персонала. Плюс контроль за своими работниками они обещают усилить, в кратчайшие сроки перевезут иностранных рабочих из хостелов в Череповце в строительный городок», – сказал источник. При этом ранее собеседник, близкий к правительству Вологодской области, уверял, что в регионе есть кому работать на стройке, также, по его словам, люди из соседних областей готовы были приезжать, студенты массово высказывали желание поработать.
Оценки количества мигрантов, необходимого для реализации проекта «Северстали», у Филимонова и компании разнились. Губернатор говорил о планах «Северстали» привлечь на стройку 6000 человек. «Это общее количество привлекаемых рабочих из других стран в пиковый момент реализации проекта по окатышам и еще двух других проектов в прокатном производстве на ЧерМК», – объяснял «Ведомостям» гендиректор дивизиона «Северсталь российская сталь» Евгений Виноградов. «Базовое» число иностранных работников, участвующих в строительстве комплекса по производству окатышей на ЧерМК до 2027 г., по его словам, составляет 2168 человек. В 2024 г., по словам Виноградова, на больших стройках «Северстали» работало около 4300 иностранцев и это не вызывало проблем в Череповце. В 2025 г. количество мигрантов в городе, по оценкам «Северстали», вырастет примерно на 1000 человек.
Губернаторы в целом сориентированы на обеспечение занятости прежде всего граждан РФ, это их прямая обязанность, поэтому стратегия введения квот для иностранцев исходит из состояния рынка труда, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Раз стройки встают, если подрядные организации не могут обеспечить себя рабочей силой, не прибегая к помощи иностранцев, надо менять этот подход, и в этом контексте решение [об отмене запрета для мигрантов работать на стройке] абсолютно правильное», – сказал эксперт «Ведомостям». «Первоначальное решение было принято исходя из приоритета необходимости максимального ограничения миграции ради обеспечения безопасности, сохранения идентичности. Новое решение все-таки, видимо, продиктовано экономическим фактором, – отмечает политолог Алексей Макаркин. – Можно запретить мигрантам работать в строительстве, но кто тогда будет работать?»
Филимонов не раз публично критиковал «Северсталь» за слабую, по его мнению, инвестиционную программу в Вологодской области, загрязнение окружающей среды и вмешательство в политические процессы. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявлял, что компания – крупнейший инвестор региона и ежегодно вкладывает в его развитие 2 млрд руб. Также «Северсталь» заявляла о снижении выбросов на 38,6% за последние 20 лет. Филимонов за время работы в Вологде избавился от всех ключевых выходцев из компании в органах власти и местного самоуправления, включая мэра Череповца Вадима Германова.
Ему Филимонов предложил пойти в Госдуму в 2026 г., ответа пока не последовало. Также губернатор предложил создать рабочую группу по оценке очистки воздуха в Череповце. То есть сейчас стороны конфликта все же ищут компромисс, считает политолог Ростислав Туровский: «Вырабатывается механизм мирного сосуществования и признания интересов друг друга».