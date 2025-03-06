Вологодский губернатор передумал запрещать мигрантам работать на стройке

Оценки количества мигрантов, необходимого для реализации проекта «Северстали», у Филимонова и компании разнились. Губернатор говорил о планах «Северстали» привлечь на стройку 6000 человек. «Это общее количество привлекаемых рабочих из других стран в пиковый момент реализации проекта по окатышам и еще двух других проектов в прокатном производстве на ЧерМК», – объяснял «Ведомостям» гендиректор дивизиона «Северсталь российская сталь» Евгений Виноградов. «Базовое» число иностранных работников, участвующих в строительстве комплекса по производству окатышей на ЧерМК до 2027 г., по его словам, составляет 2168 человек. В 2024 г., по словам Виноградова, на больших стройках «Северстали» работало около 4300 иностранцев и это не вызывало проблем в Череповце. В 2025 г. количество мигрантов в городе, по оценкам «Северстали», вырастет примерно на 1000 человек.