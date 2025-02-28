«Северсталь» подвергла критике запрет на работу мигрантов в Вологодской области
«Северсталь» может перенести запуск нового комплекса по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате из-за запрета мигрантам работать на стройках в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на опубликованный 27 февраля документ. В компании также раскритиковали принятое постановление, которое может повлиять на сроки сдачи ряда важных объектов в регионе.
Реализация десятков проектов в строительной, промышленной и социальной сферах в Вологодской области может оказаться под угрозой из-за дефицита кадров в строительной отрасли, отметили в «Северстали». В компании добавили, что в 2025 г. заложили более 120 млрд руб. в инвестпроекты. Перенос строительства завода железорудных окатышей может также привести к дискредитации госинвестиций в региональные инновационные проекты, повлиять на уход китайского поставщика оборудования и не позволит выполнить обязательства по созданию 327 высокотехнологичных рабочих мест.
«В 2024 г. [был] подписан СПИК 2.0, закрепляющий вышеописанную значимость проекта в создании уникальной технологической цепочки производства высококачественной стали с низким углеродным следом», – отметили представители «Северстали».
Кроме того, добавили в компании, решение местный властей не даст вовремя построить завод, который сможет снизить на 50% выбросы в атмосферу на территории Череповца. «Данный проект не сможет быть реализован в случае исполнения постановления губернатора Вологодской области в установленные сроки».
27 февраля правительство Вологодской области опубликовало постановление, которое подписал губернатор Георгий Филимонов. Документ ввел запрет мигрантам работать на стройках в регионе. Постановление также расширяет список видов деятельности, запрещенных для иностранных работников, включая строительство, снос зданий, монтаж оборудования и подготовку строительных площадок.
В феврале губернатор заявлял, что власти изучают планы Череповецкого металлургического комбината привлечь около 6000 мигрантов. Жители региона выразили недовольство этой идеей. В «Северстали» на вопрос «Ведомости. Страна» подтвердили планы запуска нового комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью 97 млрд руб., который сократит выбросы на 96 000 т в год. При этом в компании отметили, что число мигрантов на стройке будет чуть выше 2100 человек и лишь на пике работы составит около 6000 иностранных рабочих. Все они будут иметь официальный патент, а для их проживания на территории завода строится вахтовый городок, где мигранты будут жить без семей.