«Северсталь» подвергла критике запрет на работу мигрантов в Вологодской области

В феврале губернатор заявлял, что власти изучают планы Череповецкого металлургического комбината привлечь около 6000 мигрантов. Жители региона выразили недовольство этой идеей. В «Северстали» на вопрос «Ведомости. Страна» подтвердили планы запуска нового комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью 97 млрд руб., который сократит выбросы на 96 000 т в год. При этом в компании отметили, что число мигрантов на стройке будет чуть выше 2100 человек и лишь на пике работы составит около 6000 иностранных рабочих. Все они будут иметь официальный патент, а для их проживания на территории завода строится вахтовый городок, где мигранты будут жить без семей.