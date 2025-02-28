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«Северсталь» подвергла критике запрет на работу мигрантов в Вологодской области

Ведомости

«Северсталь» может перенести запуск нового комплекса по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате из-за запрета мигрантам работать на стройках в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на опубликованный 27 февраля документ. В компании также раскритиковали принятое постановление, которое может повлиять на сроки сдачи ряда важных объектов в регионе.

Реализация десятков проектов в строительной, промышленной и социальной сферах в Вологодской области может оказаться под угрозой из-за дефицита кадров в строительной отрасли, отметили в «Северстали». В компании добавили, что в 2025 г. заложили более 120 млрд руб. в инвестпроекты. Перенос строительства завода железорудных окатышей может также привести к дискредитации госинвестиций в региональные инновационные проекты, повлиять на уход китайского поставщика оборудования и не позволит выполнить обязательства по созданию 327 высокотехнологичных рабочих мест.

«В 2024 г. [был] подписан СПИК 2.0, закрепляющий вышеописанную значимость проекта в создании уникальной технологической цепочки производства высококачественной стали с низким углеродным следом», – отметили представители «Северстали».

Кроме того, добавили в компании, решение местный властей не даст вовремя построить завод, который сможет снизить на 50% выбросы в атмосферу на территории Череповца. «Данный проект не сможет быть реализован в случае исполнения постановления губернатора Вологодской области в установленные сроки».

27 февраля правительство Вологодской области опубликовало постановление, которое подписал губернатор Георгий Филимонов. Документ ввел запрет мигрантам работать на стройках в регионе. Постановление также расширяет список видов деятельности, запрещенных для иностранных работников, включая строительство, снос зданий, монтаж оборудования и подготовку строительных площадок.

В феврале губернатор заявлял, что власти изучают планы Череповецкого металлургического комбината привлечь около 6000 мигрантов. Жители региона выразили недовольство этой идеей. В «Северстали» на вопрос «Ведомости. Страна» подтвердили планы запуска нового комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью 97 млрд руб., который сократит выбросы на 96 000 т в год. При этом в компании отметили, что число мигрантов на стройке будет чуть выше 2100 человек и лишь на пике работы составит около 6000 иностранных рабочих. Все они будут иметь официальный патент, а для их проживания на территории завода строится вахтовый городок, где мигранты будут жить без семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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