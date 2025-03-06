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Генпрокуратура требует изъять в казну ключевые активы у владельца «Главпродукта»

«Ведомости» узнали подробности содержания искового заявления
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову. Надзорное ведомство требует изъять в доход государства его ключевые компании и обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления». Смирнов, как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковым заявлением, мстил за передачу ряда компаний под управление Росимущества в октябре 2024 г.

Как следует из иска (имеется у «Ведомостей»), в 2022 г. Смирнов, который в 2009 г. перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company, присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения». По данным надзорного ведомства, для этого он использовал подконтрольные ему российские общества и иностранные компании. В прокуратуре пришли к выводу, что Смирнов в обход ограничений по выводу капитала из РФ с 2022 по 2024 г. вывел в JP Morgan Chase свыше 1,379 млрд руб., тем самым проигнорировав временные ограничения, призванные блокировать отток капитала.

При этом для внешней легализации переводы были раздроблены и не превышали 10 млн руб., а также были оформлены в виде обязательств по выплате прибыли подконтрольных ГК «Главпродукт» компаний, отмечается в иске. Таким образом, со счетов ООО «Промсельхозинвест» было выведено свыше 800 млн руб., «Промстроя» – 180 млн руб., «Главпродукт-патента» и «Инвестиционной компании «Сокол» – 87,9 млн и 281 млн руб. соответственно.

15 октября 2024 г. президент Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу 100% долей в уставном капитале ряда вышеуказанных компаний, осуществлявших переводы, а также акций АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт», принадлежащих ООО «Промсельхозинвест».

После этого Смирнов, по данным надзорного ведомства, «из чувства мести» стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону спецоперации. С начала декабря 2024 г. он несколько раз отправлял на почту работников ГК «Главпродукт» письменные указания не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации.

Генпрокуратура настаивает, что единственным способом защиты интересов государства и прекращения противоправных действий ответчиков является изъятие в пользу государства 100% долей в ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол».

Надзорное ведомство также просит признать все вышеуказанные переводы недействительными и взыскать с компаний равнозначные суммы. А также наложить аресты на имущество компаний «Главпродукта», запретить самостоятельно принимать решения о перераспределении средств и ограничить открытие банковских счетов Смирнову, ровно как и давать кому бы то ни было указания об отчуждении имущества подконтрольных организаций.

В апреле 2023 г. Путин подписал указ, внедряющий механизм временного управления иностранными активами в России. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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