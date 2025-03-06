Генпрокуратура требует изъять в казну ключевые активы у владельца «Главпродукта»

Как следует из иска (имеется у «Ведомостей»), в 2022 г. Смирнов, который в 2009 г. перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company, присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения». По данным надзорного ведомства, для этого он использовал подконтрольные ему российские общества и иностранные компании. В прокуратуре пришли к выводу, что Смирнов в обход ограничений по выводу капитала из РФ с 2022 по 2024 г. вывел в JP Morgan Chase свыше 1,379 млрд руб., тем самым проигнорировав временные ограничения, призванные блокировать отток капитала.