Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»Собственником производителя консервов является американская Universal Beverage Company
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче подконтрольных американской «Юниверсал Бевередж компани» (Universal Beverage Company) активов, включая производителя консервов «Главпродукт», во временное управление Росимущества. Документ опубликован на портале правовой информации.
В управление Росимущества перейдут 100% долей в уставном капитале ООО «Промсельхозинвест», принадлежащих «Юниверсал Бевередж», а также акции АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелрпродукт», принадлежащие ООО «Промсельхозинвест».
Кроме того, Росимущество примет под временное управление 99,9% долей в уставном капитале Балтийского консервного завода, принадлежащего АО «Главпродукт», 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт» (принадлежат АО «Главпродукт»), 100% долей ООО «Главпродукт-патент» (принадлежит «Юниверсал кампани 2000»), 99% долей Объединенной индустриальной компании (ОИК, принадлежит «Промсельхозинвесту»), 1% долей ОИК, принадлежащий ООО «Главпродукт».
В управление Росимущества также перейдут доли в уставном капитале «Объединенных консервных заводов» – 94% из них принадлежат «Промсельхозинвесту» и 6% – «Орелпродукту».
В апреле 2023 г. Путин подписал указ, внедряющий механизм временного управления иностранными активами в России. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе.