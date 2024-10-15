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Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»

Собственником производителя консервов является американская Universal Beverage Company
Инна Шульгина
Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче подконтрольных американской «Юниверсал Бевередж компани» (Universal Beverage Company) активов, включая производителя консервов «Главпродукт», во временное управление Росимущества. Документ опубликован на портале правовой информации.

В управление Росимущества перейдут 100% долей в уставном капитале ООО «Промсельхозинвест», принадлежащих «Юниверсал Бевередж», а также акции АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелрпродукт», принадлежащие ООО «Промсельхозинвест».

Кроме того, Росимущество примет под временное управление 99,9% долей в уставном капитале Балтийского консервного завода, принадлежащего АО «Главпродукт», 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт» (принадлежат АО «Главпродукт»), 100% долей ООО «Главпродукт-патент» (принадлежит «Юниверсал кампани 2000»), 99% долей Объединенной индустриальной компании (ОИК, принадлежит  «Промсельхозинвесту»), 1% долей ОИК, принадлежащий  ООО «Главпродукт».

В управление Росимущества также перейдут доли в уставном капитале «Объединенных консервных заводов» – 94% из них принадлежат «Промсельхозинвесту» и 6% – «Орелпродукту».

В апреле 2023 г. Путин подписал указ, внедряющий механизм временного управления иностранными активами в России. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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