Суд запретил производителю водки «Байкал» самоликвидацию

Соответствующее распоряжение адресовано межрайонной инспекции ФНС № 46 по Москве (по месту нахождения ответчика). Производителю также запрещено составлять, утверждать и представлять в регистрационный орган промежуточный ликвидационный баланс. Такое решение суд принял в рамках рассмотрения иска к АПК налоговиков – УФНС по Ульяновской области, где расположены производственные активы компании.