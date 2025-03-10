Суд запретил производителю водки «Байкал» самоликвидацию

Суд запретил производителю водки «Байкал» самоликвидациюЭто может помочь налоговикам взыскать почти 7 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы запретил Алкогольной производственной компании (АПК; выпускает водку под брендами «Байкал», «Нерпа», «Славянская») осуществлять регистрационные действия по собственной ликвидации. Об этом говорится в судебных документах от конца января, с которыми ознакомились «Ведомости».
Соответствующее распоряжение адресовано межрайонной инспекции ФНС № 46 по Москве (по месту нахождения ответчика). Производителю также запрещено составлять, утверждать и представлять в регистрационный орган промежуточный ликвидационный баланс. Такое решение суд принял в рамках рассмотрения иска к АПК налоговиков – УФНС по Ульяновской области, где расположены производственные активы компании.
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