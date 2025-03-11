Выпуск стали в России в феврале снизился на 3%Падение экспорта и внутреннего потребления сдерживает производство
Российские металлурги в феврале выплавили 5,4 млн т стали. Это следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», с которыми ознакомились «Ведомости». В годовом выражении показатель снизился на 3%.
Выпуск проката в феврале снизился на 5% до 4,6 млн т, чугуна – на 10% до 4,1 млн т. Производство всех видов труб составило 900 000 т (-0,8% г/г). Сырьевая база для выплавки стали также оказалась в отрицательной зоне: добыча коксующегося угля снизилась на 9% до 1,8 млн т, выпуск железной руды – на 13% до 8,3 млн т.
При этом по итогам первых двух месяцев 2025 г. производство стали осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 11,3 млн т (-0,1%). Выпуск проката сократился на 2,5% до 9,6 млн т, чугуна – на 5% до 8,5 млн т, а труб вырос на 3% до 1,7 млн т, следует из данных «Чермета».
Для сравнения, за весь 2024 г. сектор черной металлургии РФ выпустил 70,7 млн т стали, что на 7% меньше, чем в 2023 г. Это значение полностью соответствует статистике, которую публикует World Steel Association (WSA), и незначительно отличается от данных Росстата (71,2 млн т). Рекорд по производству стали в России был достигнут в 2021 г. – 76 млн т.
К 2030 г. годовое производство стали в России в базовом сценарии вырастет до 90,4 млн т с учетом новых территорий, указано в стратегии развития металлургии, разработанной Минпромторгом в 2022 г. При этом потребление проката должно вырасти до 58 млн т, следует из документа. «Чермет» в своих данных не учитывает выпуск продукции на новых территориях.
Управляющий партнер Neft Research Александр Фролов говорит, что потребление стали в 2025г. будет уменьшаться ввиду сокращения темпов роста ввода нового жилья в России и высокой ключевой ставки, а также международных санкций. Увеличение производства в стране возможно, если вырастет спрос на нее, производственные мощности для этого у металлургов есть, констатирует ведущий эксперт «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов.
Напомним, что сектор черной металлургии в России традиционно ориентирован на экспорт – объемы производства значительно превышают внутренний спрос. Поэтому развитие отрасли напрямую зависит от состояния и доступности внешних рынков. Один из ключевых таких рынков – Евросоюз (ЕС) – в 2022 г. запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. К этим ограничениям присоединилась Великобритания, а США с марта 2023 г. установили фактически заградительные 70%-ные ввозные пошлины на металлы из России.
Экспорт стали из России в 2024 г. сократился на 8%, следует из данных ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейших производителей в черной металлургии). Потребление на внутреннем рынке РФ снизилось почти на 6% в прошлом году, причем крупнейшее падение зафиксировано в энергетическом секторе, следует из данных «Русской стали». Абсолютных значений в них не приводится.
Ассоциация прогнозирует, что в этом году металлопотребление продолжит сокращаться – не менее чем на 5%. По оценкам «Северстали», этот показатель за 2024 г. снизился почти на 6% и составил 43,7 млн т
«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг и «Русскую сталь».
Баранов из «Финама» считает, что в этом году внутренний спрос на сталь может начать восстанавливаться. Это произойдет в том числе за счет мер господдержки – стимулирования закупок, экспорта и льготного финансирования, полагает он. Ожидаемое снижение ключевой ставки во втором полугодии может оживить экономику, повысить спрос на сталь и поддержать производство, соглашается старший инвестиционный советник «Газпромбанк инвестиции» Давид Григорьев. По его прогнозам, в 2025 г. выпуск стали в стране сократится на 2%.
В 2025 г. мировой спрос на сталь впервые вырастет после трех лет спада – на 1% и составит 1,77 млрд т, следует из прогнозов WSA. В России показатель составит 43,3 млн т (-5%).