Выпуск стали в России в феврале снизился на 3%

Баранов из «Финама» считает, что в этом году внутренний спрос на сталь может начать восстанавливаться. Это произойдет в том числе за счет мер господдержки – стимулирования закупок, экспорта и льготного финансирования, полагает он. Ожидаемое снижение ключевой ставки во втором полугодии может оживить экономику, повысить спрос на сталь и поддержать производство, соглашается старший инвестиционный советник «Газпромбанк инвестиции» Давид Григорьев. По его прогнозам, в 2025 г. выпуск стали в стране сократится на 2%.