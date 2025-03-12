Россияне потратили на антидепрессанты почти 3 млрд рублей

Заметный рост продаж таких препаратов в этом году фиксируют также в RNC Pharma. По данным директора по развитию компании Николая Беспалова, за восемь недель 2025 г. (с 1 января по 23 февраля) в российских аптеках было продано 3,14 млн упаковок. По его данным, положительная динамика к аналогичному периоду 2024 г. составила 24,5% в натуральном выражении.