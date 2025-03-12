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Россияне потратили на антидепрессанты почти 3 млрд рублей

Продажи таких лекарств оказались рекордными как минимум за последние пять лет
Анастасия Ковалева
Freepik
Freepik

Аптечные сети в январе – феврале 2025 г. заработали 2,8 млрд руб. на продаже антидепрессантов, всего было реализовано 3,2 млн упаковок. Об этом говорится в отчете аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении «Ведомостей»). Показатель оказался выше прошлогоднего на 30% в денежном выражении и на 15% – в натуральном.

Заметный рост продаж таких препаратов в этом году фиксируют также в RNC Pharma. По данным директора по развитию компании Николая Беспалова, за восемь недель 2025 г. (с 1 января по 23 февраля) в российских аптеках было продано 3,14 млн упаковок. По его данным, положительная динамика к аналогичному периоду 2024 г. составила 24,5% в натуральном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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