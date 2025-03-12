Россияне потратили на антидепрессанты почти 3 млрд рублей

Россияне потратили на антидепрессанты почти 3 млрд рублейПродажи таких лекарств оказались рекордными как минимум за последние пять лет
Аптечные сети в январе – феврале 2025 г. заработали 2,8 млрд руб. на продаже антидепрессантов, всего было реализовано 3,2 млн упаковок. Об этом говорится в отчете аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении «Ведомостей»). Показатель оказался выше прошлогоднего на 30% в денежном выражении и на 15% – в натуральном.
Заметный рост продаж таких препаратов в этом году фиксируют также в RNC Pharma. По данным директора по развитию компании Николая Беспалова, за восемь недель 2025 г. (с 1 января по 23 февраля) в российских аптеках было продано 3,14 млн упаковок. По его данным, положительная динамика к аналогичному периоду 2024 г. составила 24,5% в натуральном выражении.
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