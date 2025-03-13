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Минпромторг: каждый третий смартфон в стране поддельный

Все продаваемые в России гаджеты планируется маркировать
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг предлагает обязать производителей и дистрибуторов с 1 декабря 2025 г. маркировать «Честным знаком» всю продаваемую в России радиоэлектронную продукцию, в том числе ввезенную по параллельному импорту. Об этом говорится в проекте постановления Минпромторга, с которым ознакомились «Ведомости». Чтобы выполнить требования регулятора, производители и дистрибуторы электроники будут обязаны с 1 сентября 2025 г. регистрировать все продаваемые в РФ товары в госинформсистеме. Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 коп., следует из информации на сайте системы «Честный знак».

Сейчас производители и дистрибуторы маркируют только отдельные категории продукции в рамках эксперимента. С 1 декабря 2023 г. компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе. С 10 июня 2024 г. по 30 апреля 2025 г. – ноутбуки и телефоны. С окончанием эксперимента требование по маркировке станет обязательным для перечисленной электроники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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