Минпромторг: каждый третий смартфон в стране поддельный

Минпромторг предлагает обязать производителей и дистрибуторов с 1 декабря 2025 г. маркировать «Честным знаком» всю продаваемую в России радиоэлектронную продукцию, в том числе ввезенную по параллельному импорту. Об этом говорится в проекте постановления Минпромторга, с которым ознакомились «Ведомости». Чтобы выполнить требования регулятора, производители и дистрибуторы электроники будут обязаны с 1 сентября 2025 г. регистрировать все продаваемые в РФ товары в госинформсистеме. Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 коп., следует из информации на сайте системы «Честный знак».