Угольщики получили скидки на аренду полувагонов

Угольщики получили скидки на аренду полувагоновНо в текущей рыночной конъюнктуре это им вряд ли существенно поможет
Ставки аренды полувагонов для перевозки угля в России снизились в марте в среднем на 6% по сравнению с февралем. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Суточный тариф на этот месяц составляет 2540–2650 руб. без НДС.
В результате доставка угля из Кузбасса в порт Восточный подешевела на 2% до 152 500–159 500 руб. за вагон, в Усть-Лугу – на 5% (116 500–124 000 руб.), в Тамань – на 4% (125 500–131 500 руб.).
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