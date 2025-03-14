Угольщики получили скидки на аренду полувагонов

Ставки аренды полувагонов для перевозки угля в России снизились в марте в среднем на 6% по сравнению с февралем. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Суточный тариф на этот месяц составляет 2540–2650 руб. без НДС.