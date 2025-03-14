ФАС попросила 1,2 млрд рублей на создание энергетического информпортала

ФАС попросила 1,2 млрд рублей на создание энергетического информпорталаСейчас информация о тарифных решениях регуляторов раскидана по региональным сайтам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство свои предложения по созданию единого онлайн-ресурса с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых с содержанием письма за подписью главы ФАС Максима Шаскольского.
По их словам, ведомство предлагает реализовать такой функционал на базе ресурсов цифровой платформы «Гостех». Это «конструктор» для создания государственных информационных систем и сервисов федерального и регионального уровня. В основе лежат облачные технологии – информация создается и хранится на удаленных серверах. Один из сервисов, который должен быть создан на базе «Гостеха», – онлайн-ресурс, обеспечивающий работу в сфере тарифного регулирования, считает ФАС.