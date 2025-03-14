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ФАС попросила 1,2 млрд рублей на создание энергетического информпортала

Сейчас информация о тарифных решениях регуляторов раскидана по региональным сайтам
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство свои предложения по созданию единого онлайн-ресурса с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых с содержанием письма за подписью главы ФАС Максима Шаскольского.

По их словам, ведомство предлагает реализовать такой функционал на базе ресурсов цифровой платформы «Гостех». Это «конструктор» для создания государственных информационных систем и сервисов федерального и регионального уровня. В основе лежат облачные технологии – информация создается и хранится на удаленных серверах. Один из сервисов, который должен быть создан на базе «Гостеха», – онлайн-ресурс, обеспечивающий работу в сфере тарифного регулирования, считает ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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