ФАС попросила 1,2 млрд рублей на создание энергетического информпортала

По их словам, ведомство предлагает реализовать такой функционал на базе ресурсов цифровой платформы «Гостех». Это «конструктор» для создания государственных информационных систем и сервисов федерального и регионального уровня. В основе лежат облачные технологии – информация создается и хранится на удаленных серверах. Один из сервисов, который должен быть создан на базе «Гостеха», – онлайн-ресурс, обеспечивающий работу в сфере тарифного регулирования, считает ФАС.