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Структура Мамута снова получила в управление магазин игрушек в ЦДМ на Лубянке

«Киевская площадь» не стала развивать это направление бизнеса самостоятельно
Полина Гриценко
Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»
Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Компания S4R Group набирает персонал в магазин «ЦДМ Игрушки», расположенный в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, обнаружили «Ведомости» на HeadHunter. На странице группы в сервисе среди активов указан «ЦДМ Игрушки», а также сеть магазинов игрушек Toys Pro и товаров для кухни и дома Cook House. Сети Toys Pro и Cook House – активы Ideas4Retail миллиардера Александра Мамута.

Весь ЦДМ на Лубянке – самый большой в России специализированный детский торговый комплекс площадью более 30 000 кв. м – принадлежит девелоперу «Киевская площадь». Представитель ЦДМ подтвердил «Ведомостям» «продажу концепции» магазина «ЦДМ Игрушки». Надежда Ермакова, исполнительный директор фонда A&NN Investments, управляющего активами Мамута, на вопросы «Ведомостей» не ответила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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