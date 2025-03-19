Структура Мамута снова получила в управление магазин игрушек в ЦДМ на Лубянке«Киевская площадь» не стала развивать это направление бизнеса самостоятельно
Компания S4R Group набирает персонал в магазин «ЦДМ Игрушки», расположенный в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, обнаружили «Ведомости» на HeadHunter. На странице группы в сервисе среди активов указан «ЦДМ Игрушки», а также сеть магазинов игрушек Toys Pro и товаров для кухни и дома Cook House. Сети Toys Pro и Cook House – активы Ideas4Retail миллиардера Александра Мамута.
Весь ЦДМ на Лубянке – самый большой в России специализированный детский торговый комплекс площадью более 30 000 кв. м – принадлежит девелоперу «Киевская площадь». Представитель ЦДМ подтвердил «Ведомостям» «продажу концепции» магазина «ЦДМ Игрушки». Надежда Ермакова, исполнительный директор фонда A&NN Investments, управляющего активами Мамута, на вопросы «Ведомостей» не ответила.