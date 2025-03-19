Структура Мамута снова получила в управление магазин игрушек в ЦДМ на Лубянке

Компания S4R Group набирает персонал в магазин «ЦДМ Игрушки», расположенный в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, обнаружили «Ведомости» на HeadHunter. На странице группы в сервисе среди активов указан «ЦДМ Игрушки», а также сеть магазинов игрушек Toys Pro и товаров для кухни и дома Cook House. Сети Toys Pro и Cook House – активы Ideas4Retail миллиардера Александра Мамута.