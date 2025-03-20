Globaltrans продает железнодорожные активы

Globaltrans продает железнодорожные активыОна хочет выручить за них почти $800 млн
Акционеры Globaltrans 3 апреля 2025 г. на внеочередном собрании рассмотрят вопрос продажи активов железнодорожного оператора за $767 млн, сообщила компания. Предполагаемый покупатель – УК «КСП Капитал управление активами», управляющая закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Трансатлант».
Речь идет о продаже 100% долей в пяти компаниях, входящих в Globaltrans. Это российские «Балттранссервис», Новая перевозочная компания (НПК), Уральская вагоноремонтная компания и лизинговая «ГТИ Менеджмент», а также зарегистрированная в Казахстане Adaptive Capital Ltd. Оплата активов покупателем будет осуществляться в рублях, следует из сообщения Globaltrans. Таким образом, сумма сделки в нацвалюте по курсу ЦБ на 19 марта составит 63,6 млрд руб.