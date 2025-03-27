Стартап с российскими корнями привлек 1 млн евро от игрока «Манчестер Юнайтед»

Bioniq разрабатывает персонализированные витаминные комплексы на основе биомаркеров крови. Для этого пользователи заполняют анкету, после которой специалисты сервиса берут у него кровь с выездом на дом. Затем компания составляет клиенту персональный курс витаминов с помощью искусственного интеллекта и врачей.