Стартап с российскими корнями привлек 1 млн евро от игрока «Манчестер Юнайтед»Bioniq разрабатывает персонализированные рекомендации и витаминные комплексы на основе биомаркеров крови
Британский медицинский стартап Bioniq с российскими корнями привлек более 1 млн евро от игрока футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далота. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Инвестиции будут направлены на развитие компании и запуск новых продуктов, уточнил представитель компании.
Bioniq разрабатывает персонализированные витаминные комплексы на основе биомаркеров крови. Для этого пользователи заполняют анкету, после которой специалисты сервиса берут у него кровь с выездом на дом. Затем компания составляет клиенту персональный курс витаминов с помощью искусственного интеллекта и врачей.