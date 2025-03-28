Дистрибутор одежды Bugatti уходит из России

В картотеке арбитражных дел такого иска пока не зарегистрировано. Но есть иск банка к «ТК Интермода» о взыскании долга, принятый к производству в январе 2025 г. Банк требует с контрагента 36,6 млн руб. В Альфа-банке на запрос «Ведомостей» не ответили.