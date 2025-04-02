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Минэнерго оценило потери угольной отрасли в 2 трлн рублей

На сектор давят санкции, рост тарифов естественных монополий и фискальная нагрузка
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. в результате санкционного давления и негативных внутрироссийских факторов, включая фискальные меры. Об этом сообщается в материалах Минэнерго (есть у «Ведомостей») к стратегической сессии в правительстве о развитии нефтяной и угольной отраслей, которая прошла 1 апреля.

Основная часть потерь угольщиков (почти 1,26 трлн руб.) связана с введенными против российских компаний ограничениями и другими «внешними вызовами». Еще 826 млрд руб., согласно оценкам Минэнерго, с 2022 г. изъято из отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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