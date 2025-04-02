Минэнерго оценило потери угольной отрасли в 2 трлн рублей

Российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. в результате санкционного давления и негативных внутрироссийских факторов, включая фискальные меры. Об этом сообщается в материалах Минэнерго (есть у «Ведомостей») к стратегической сессии в правительстве о развитии нефтяной и угольной отраслей, которая прошла 1 апреля.