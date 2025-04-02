В России растет спрос на профессиональные услуги по ремонту

На онлайн-площадках по поиску профильных специалистов растет спрос на услуги по ремонту, следует из данных «Профи.ру» и «Авито услуги». На первом в 2024 г. спрос на них увеличился на 22% к предыдущему году, на втором – в марте зафиксирован рост на 5% в годовом выражении. Об этом «Ведомостям» сообщили представители этих сервисов.