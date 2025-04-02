В России растет спрос на профессиональные услуги по ремонту

В России растет спрос на профессиональные услуги по ремонтуЭто происходит на фоне обеления онлайн-рынка и комплексных предложений от DIY-ритейлеров
На онлайн-площадках по поиску профильных специалистов растет спрос на услуги по ремонту, следует из данных «Профи.ру» и «Авито услуги». На первом в 2024 г. спрос на них увеличился на 22% к предыдущему году, на втором – в марте зафиксирован рост на 5% в годовом выражении. Об этом «Ведомостям» сообщили представители этих сервисов.
Тренд на рост популярности профессиональных услуг по ремонту и строительству также подтверждают данные опроса «Лемана Про» (ранее – «Леруа Мерлен») более 4000 респондентов. Из него следует, что в 2024 г. доля потребителей, воспользовавшихся услугами таких специалистов, выросла на 6 п. п. до 47%. Доля владельцев жилья, выполняющих ремонт самостоятельно, соответственно, снизилась до 53%.
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