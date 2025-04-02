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В России растет спрос на профессиональные услуги по ремонту

Это происходит на фоне обеления онлайн-рынка и комплексных предложений от DIY-ритейлеров
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На онлайн-площадках по поиску профильных специалистов растет спрос на услуги по ремонту, следует из данных «Профи.ру» и «Авито услуги». На первом в 2024 г. спрос на них увеличился на 22% к предыдущему году, на втором – в марте зафиксирован рост на 5% в годовом выражении. Об этом «Ведомостям» сообщили представители этих сервисов.

Тренд на рост популярности профессиональных услуг по ремонту и строительству также подтверждают данные опроса «Лемана Про» (ранее – «Леруа Мерлен») более 4000 респондентов. Из него следует, что в 2024 г. доля потребителей, воспользовавшихся услугами таких специалистов, выросла на 6 п. п. до 47%. Доля владельцев жилья, выполняющих ремонт самостоятельно, соответственно, снизилась до 53%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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