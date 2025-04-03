Минэнерго прогнозирует рост спроса на 95-й бензин вдвое к 2050 году

Минэнерго прогнозирует рост спроса на 95-й бензин вдвое к 2050 годуДля наращивания производства моторного топлива придется менять программу модернизации НПЗ
Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. до 110 млн т в год. Об этом говорится в материалах министерства (есть у «Ведомостей») к стратегической сессии в правительстве о развитии нефтяной и угольной отраслей, прошедшей 1 апреля.
В частности, спрос на бензин марки Аи-95, согласно прогнозам Минэнерго, увеличится почти вдвое до 35 млн т. Потребление дизельного топлива вырастет на 22% и составит 67 млн т. В то же время спрос на бензин Аи-92 снизится в 2,5 раза до 8 млн т.
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