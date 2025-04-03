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Минэнерго прогнозирует рост спроса на 95-й бензин вдвое к 2050 году

Для наращивания производства моторного топлива придется менять программу модернизации НПЗ
Василий Милькин
Алексей Топалов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. до 110 млн т в год. Об этом говорится в материалах министерства (есть у «Ведомостей») к стратегической сессии в правительстве о развитии нефтяной и угольной отраслей, прошедшей 1 апреля.

В частности, спрос на бензин марки Аи-95, согласно прогнозам Минэнерго, увеличится почти вдвое до 35 млн т. Потребление дизельного топлива вырастет на 22% и составит 67 млн т. В то же время спрос на бензин Аи-92 снизится в 2,5 раза до 8 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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