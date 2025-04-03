Минэнерго прогнозирует рост спроса на 95-й бензин вдвое к 2050 году

Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. до 110 млн т в год. Об этом говорится в материалах министерства (есть у «Ведомостей») к стратегической сессии в правительстве о развитии нефтяной и угольной отраслей, прошедшей 1 апреля.