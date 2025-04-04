Российские аграрии в 2024 году использовали рекордный объем удобрений

Российские сельхозпроизводители по итогам 2024 г. нарастили использование минеральных удобрений на 4% год к году до 3,6 млн т, что стало историческим максимумом. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка (РСХБ), с которыми ознакомились «Ведомости». По сравнению с 2000 г. потребление удобрений предприятиями АПК, по оценкам аналитиков банка, выросло в 2,6 раза.