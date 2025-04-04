Российские аграрии в 2024 году использовали рекордный объем удобрений

Российские аграрии в 2024 году использовали рекордный объем удобренийНо урожайность по ряду важных сельхозкультур снизилась
Российские сельхозпроизводители по итогам 2024 г. нарастили использование минеральных удобрений на 4% год к году до 3,6 млн т, что стало историческим максимумом. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка (РСХБ), с которыми ознакомились «Ведомости». По сравнению с 2000 г. потребление удобрений предприятиями АПК, по оценкам аналитиков банка, выросло в 2,6 раза.
В РСХБ объясняют рост увеличением количества минудобрений, используемых при выращивании различных культур. Например, объем питательных веществ на 1 га посевной площади по зерновым (на них приходится около 57% от общего количества используемых удобрений) вырос в 2024 г. до 82 кг (+1,2% к предыдущему году). Руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова объясняет, что количество внесенных в почву удобрений напрямую влияет на урожайность и валовой сбор сельхозкультур.