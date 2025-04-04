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Российские аграрии в 2024 году использовали рекордный объем удобрений

Но урожайность по ряду важных сельхозкультур снизилась
Денис Кузнецов
Георгий Бичашвили
PIXABAY
PIXABAY

Российские сельхозпроизводители по итогам 2024 г. нарастили использование минеральных удобрений на 4% год к году до 3,6 млн т, что стало историческим максимумом. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка (РСХБ), с которыми ознакомились «Ведомости». По сравнению с 2000 г. потребление удобрений предприятиями АПК, по оценкам аналитиков банка, выросло в 2,6 раза.

В РСХБ объясняют рост увеличением количества минудобрений, используемых при выращивании различных культур. Например, объем питательных веществ на 1 га посевной площади по зерновым (на них приходится около 57% от общего количества используемых удобрений) вырос в 2024 г. до 82 кг (+1,2% к предыдущему году). Руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова объясняет, что количество внесенных в почву удобрений напрямую влияет на урожайность и валовой сбор сельхозкультур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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