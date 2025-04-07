Дерипаска судится с консультантами-разведчиками в Лондоне

Через суд Дерипаска и Filatona пытаются получить информацию о происхождении якобы поддельного документа, в котором была завышена стоимость Трехгорной мануфактуры и на основании которого бывший замминистра финансов России и экс-глава ВЭБа Владимир Чернухин подал к ним иск в Высокий суд, сообщил «Ведомостям» представитель Дерипаски. Позже Чернухин отозвал этот иск. Консультанты Чернухина из лондонского офиса юрфирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan признались, что получили спорный документ именно от CT Solutions and Private Advisory, рассказал представитель Дерипаски. Бизнесмен в судебном порядке запросил у CT информацию о том, как документ оказался в ее распоряжении, так как раскрыть это добровольно в компании отказались, резюмировал он.