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Дерипаска судится с консультантами-разведчиками в Лондоне

Претензии бизнесмена связаны с возможной подделкой документа по делу Трехгорной мануфактуры
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска и его кипрская компания Filatona Trading подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса к разведывательному подразделению международной консалтинговой CT Group и ее бывшим сотрудникам, следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Ответчиками по делу проходят британская CT Solutions and Private Advisory, Юджин Керли и Лия Джеймс.

Через суд Дерипаска и Filatona пытаются получить информацию о происхождении якобы поддельного документа, в котором была завышена стоимость Трехгорной мануфактуры и на основании которого бывший замминистра финансов России и экс-глава ВЭБа Владимир Чернухин подал к ним иск в Высокий суд, сообщил «Ведомостям» представитель Дерипаски. Позже Чернухин отозвал этот иск. Консультанты Чернухина из лондонского офиса юрфирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan признались, что получили спорный документ именно от CT Solutions and Private Advisory, рассказал представитель Дерипаски. Бизнесмен в судебном порядке запросил у CT информацию о том, как документ оказался в ее распоряжении, так как раскрыть это добровольно в компании отказались, резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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