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Подсчеты «Ведомостей»: свобода от энергоресурсов из РФ обошлась ЕС в €1,3 трлн

Только за подорожавший импорт нефти и газа европейские страны переплатили 500 млн евро
Артем Косенок
Александр Соколов
ROBERT NEMETI / Anadolu via AFP
ROBERT NEMETI / Anadolu via AFP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в январе 2025 г. заявила, что свобода от российских энергоресурсов досталась европейцам очень дорого. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию и счета за электроэнергию по-прежнему далеки от снижения, признала она. «Путин перекрыл нам поставки газа, – зачем-то соврала фон дер Ляйен. – И взамен мы существенно сократили нашу зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки». В 2022 г. Европа сама выбрала путь конфронтации с Россией и начала процесс отказа от ее ресурсов. «Ведомости» решили выяснить точную цену этой «свободы».

За импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, подсчитали «Ведомости» на основе отчетности Евростата. Эти деньги заработали США, Великобритания, Норвегия и страны Ближнего Востока. Но прямые потери – это лишь часть истории, ведь рост цен на энергоресурсы разгоняет инфляцию, а она за три года в ЕС достигла 19,2%. В результате, как следует из подсчета «Ведомостей», с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики Евросоюза превысили 1,3 трлн евро, или 2,4%, если сравнивать прогноз МВФ с данными Eurostat о фактическом росте. В конечном итоге удар пришелся по кошелькам обычных граждан, которые недополучили 1,6 трлн евро доходов, или 6,3% валового объема оплаты труда за 2022–2024 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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