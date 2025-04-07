Подсчеты «Ведомостей»: свобода от энергоресурсов из РФ обошлась ЕС в €1,3 трлн

За импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, подсчитали «Ведомости» на основе отчетности Евростата. Эти деньги заработали США, Великобритания, Норвегия и страны Ближнего Востока. Но прямые потери – это лишь часть истории, ведь рост цен на энергоресурсы разгоняет инфляцию, а она за три года в ЕС достигла 19,2%. В результате, как следует из подсчета «Ведомостей», с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики Евросоюза превысили 1,3 трлн евро, или 2,4%, если сравнивать прогноз МВФ с данными Eurostat о фактическом росте. В конечном итоге удар пришелся по кошелькам обычных граждан, которые недополучили 1,6 трлн евро доходов, или 6,3% валового объема оплаты труда за 2022–2024 гг.