Российскую треску начнут поставлять в Бразилию

«В лучшем сценарии разрешение будет получено к концу лета», – уточнил представитель K-Flot. Объемы поставок он не раскрыл, уточнив лишь, что первые отгрузки трески в Бразилию холдинг рассчитывает осуществить до конца этого года. По словам собеседника, холдинг уже нашел потенциальных партнеров – трейдеров и рыбоперерабатывающие предприятия.