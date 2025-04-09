Российскую треску начнут поставлять в Бразилию

Российскую треску начнут поставлять в БразилиюНа фоне санкций отечественные рыбаки ищут новые рынки сбыта
Крупный рыбопромышленный холдинг K-Flot (объединяет карельские компании «Группа Баренц», «Рыботорговая сеть», «Согласие», «Вирма») приступил к процедуре сертификации нового флота под требования департамента инспекции продукции животного происхождения (DIPOA) Бразилии. Об этом «Ведомостям» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и подтвердил представитель K-Flot.
«В лучшем сценарии разрешение будет получено к концу лета», – уточнил представитель K-Flot. Объемы поставок он не раскрыл, уточнив лишь, что первые отгрузки трески в Бразилию холдинг рассчитывает осуществить до конца этого года. По словам собеседника, холдинг уже нашел потенциальных партнеров – трейдеров и рыбоперерабатывающие предприятия.