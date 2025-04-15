«Новатэк» должен запустить три проекта по сжижению газа до 2030 года

Второй крупнотоннажный завод «Новатэка», «Арктик СПГ-2», предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Стоимость проекта в 2019 г. оценивалась более чем в $21 млрд. «Новатэк» планировал начать отгрузки газа на рынок с первой линии завода «Арктик СПГ-2» в декабре 2023 г. или в начале 2024 г. Но в ноябре 2023 г. проект попал под санкции США, и компания пока официально не объявляла о вводе завода в эксплуатацию и начале отгрузок. При этом Reuters и Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщали об экспорте с завода нескольких партий СПГ.