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«Новатэк» должен запустить три проекта по сжижению газа до 2030 года

В условиях действующих санкций эти планы выглядят нереалистичными, считают эксперты
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство ожидает, что три проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) – «Арктик СПГ-1», «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» – будут запущены до 2030 г. Это следует из утвержденной энергетической стратегии России на период до 2050 г. Подготовленная Минэнерго энергостратегия была утверждена правительством 12 апреля и опубликована 14 апреля на сайте кабмина.

Документом утвержден перечень проектов, которые должны быть реализованы к 2030 г. для увеличения выпуска СПГ в стране до 100 млн т в год. В этот перечень, помимо действующих проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», включены также строящийся завод «Новатэка» «Арктик СПГ-2» (проектная мощность – 19,8 млн т в год) и комплекс «Газпрома» в поселке Усть-Луга Ленинградской области (13,2 млн т в год).

Также в список попали и три планируемых проекта «Новатэка». Мощность «Арктик СПГ-1», согласно энергостратегии, должна составить 19,8 млн т в год, «Мурманского СПГ» – 20,4 млн т в год, «Обского СПГ» – ​​4,8 млн т в год. Суммарная мощность семи перечисленных проектов составляет 105 млн т в год.

Более точные сроки их реализации в документе не указаны. Но из документов Минэнерго в рамках подготовки энергостратегии (есть у «Ведомостей») следует, что министерство ожидает запуск комплекса «Газпрома» в Усть-Луге, а также заводов «Арктик СПГ-1», «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» в 2027–2030 гг. Проект «Арктик СПГ-2» «Новатэка», по данным Минэнерго, должен быть полностью реализован до 2026 г. включительно.

Цель по увеличению производства СПГ в стране к 2030 г. до 100 млн т была включена и в предыдущую энергостратегию (до 2035 г.). Она предполагала итоговое увеличение объемов выпуска до 140 млн т в год.

В новой энергостратегии объем производства СПГ запланирован на уровне 90–105 млн т в 2030 г., 110–130 млн т в 2036 г. и 110–175 млн т в 2050 г. В 2023 году, который в энергостратегии-2050 принят за базовый, объем производства СПГ, по данным Росстата, составил 32,9 млн т, в 2024 г. – 34,7 млн т.

Максим Стулов / Ведомости

Сейчас в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ» «Новатэка» мощностью 17,4 млн т в год и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контроль в котором у «Газпрома». Также «Новатэк» реализует среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» (660 000 т), а «Газпром» запустил завод на компрессорной станции «Портовая» на Балтике мощностью 1,5 млн т в год. Кроме того, в России действует ряд малотоннажных СПГ-заводов.

Второй крупнотоннажный завод «Новатэка», «Арктик СПГ-2», предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Стоимость проекта в 2019 г. оценивалась более чем в $21 млрд. «Новатэк» планировал начать отгрузки газа на рынок с первой линии завода «Арктик СПГ-2» в декабре 2023 г. или в начале 2024 г. Но в ноябре 2023 г. проект попал под санкции США, и компания пока официально не объявляла о вводе завода в эксплуатацию и начале отгрузок. При этом Reuters и Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщали об экспорте с завода нескольких партий СПГ.

«Газпром» совместно с компанией «Русгаздобыча» в рамках СП «Русхимальянс» строит в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) комплекс по переработке 45 млрд куб. м газа в год и производству 13 млн т СПГ. Инвестиции в проект оцениваются в 4,9 трлн руб. Строительство комплекса началось в мае 2021 г. В конце декабря 2024 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что готовность комплекса составляет 46%.

Максим Стулов / Ведомости

Проекты «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ» «Новатэк» начал планировать еще в прошлом десятилетии, «Мурманский СПГ» – в 2023 г., но инвестиционные решения по ним пока не приняты. В июне 2024 г. все три проекта попали в SDN-List – санкционный список США, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются в реалистичности зафиксированных в энергостратегии-2050 планов по производству СПГ.

Высокие шансы на запуск в ближайшие год-два имеет лишь проект «Арктик СПГ-2», говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Первые две линии «Арктик СПГ-2» имеют высокую степень готовности, но ограничениями для «Новатэка» являются отсутствие газовозов ледового класса и сложности с рынками сбыта, поясняет эксперт. При этом газовозы хотя и медленно, но строятся, а Китай может быть готов принимать подсанкционный СПГ, особенно в условиях торговой войны с США, считает он. В 2027–2028 гг. в эксплуатацию может быть введен проект «Газпрома» в Усть-Луге, допускает Кауфман.

Прочие проекты «Новатэка» остаются на стадии планирования, так как все усилия «Новатэка» сосредоточены на том, чтобы запустить «Арктик СПГ-2», продолжает он. Из-за этого «чисто технически» успеть их реализовать до 2030 г. будет крайне сложно, даже в случае позитивного сценария развития геополитической ситуации, полагает аналитик.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков добавляет, что некоторые перечисленные проекты «Новатэка» являются взаимоисключающими. Так, «Мурманский СПГ» появился на фоне сложностей с реализацией проектов на Гыданском полуострове на фоне санкций, поясняет он.

По мнению Юшкова, планы по выпуску СПГ в энергостратегии являются «заведомо нереализуемыми». По его мнению, в текущих условиях объем производства к 2030 г. не превысит 40–45 млн т. По оценке Кауфмана, при наиболее благоприятном сценарии к 2030 г. Россия сможет производить 60 млн т СПГ в год. Ключевыми рынками сбыта для российского СПГ при этом будут страны Азии, в первую очередь Китай и Индия, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин. В 2025 г. выпуск, по прогнозу Кауфмана, вырастет до 36–36,5 млн т на фоне частичного запуска «Арктик СПГ-2».

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, «Газпром» и «Новатэк».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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