«Новатэк» должен запустить три проекта по сжижению газа до 2030 года

«Новатэк» должен запустить три проекта по сжижению газа до 2030 годаВ условиях действующих санкций эти планы выглядят нереалистичными, считают эксперты
Правительство ожидает, что три проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) – «Арктик СПГ-1», «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» – будут запущены до 2030 г. Это следует из утвержденной энергетической стратегии России на период до 2050 г. Подготовленная Минэнерго энергостратегия была утверждена правительством 12 апреля и опубликована 14 апреля на сайте кабмина.
Документом утвержден перечень проектов, которые должны быть реализованы к 2030 г. для увеличения выпуска СПГ в стране до 100 млн т в год. В этот перечень, помимо действующих проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», включены также строящийся завод «Новатэка» «Арктик СПГ-2» (проектная мощность – 19,8 млн т в год) и комплекс «Газпрома» в поселке Усть-Луга Ленинградской области (13,2 млн т в год).
Также в список попали и три планируемых проекта «Новатэка». Мощность «Арктик СПГ-1», согласно энергостратегии, должна составить 19,8 млн т в год, «Мурманского СПГ» – 20,4 млн т в год, «Обского СПГ» – 4,8 млн т в год. Суммарная мощность семи перечисленных проектов составляет 105 млн т в год.
Более точные сроки их реализации в документе не указаны. Но из документов Минэнерго в рамках подготовки энергостратегии (есть у «Ведомостей») следует, что министерство ожидает запуск комплекса «Газпрома» в Усть-Луге, а также заводов «Арктик СПГ-1», «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» в 2027–2030 гг. Проект «Арктик СПГ-2» «Новатэка», по данным Минэнерго, должен быть полностью реализован до 2026 г. включительно.
Цель по увеличению производства СПГ в стране к 2030 г. до 100 млн т была включена и в предыдущую энергостратегию (до 2035 г.). Она предполагала итоговое увеличение объемов выпуска до 140 млн т в год.
В новой энергостратегии объем производства СПГ запланирован на уровне 90–105 млн т в 2030 г., 110–130 млн т в 2036 г. и 110–175 млн т в 2050 г. В 2023 году, который в энергостратегии-2050 принят за базовый, объем производства СПГ, по данным Росстата, составил 32,9 млн т, в 2024 г. – 34,7 млн т.
Сейчас в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ» «Новатэка» мощностью 17,4 млн т в год и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контроль в котором у «Газпрома». Также «Новатэк» реализует среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» (660 000 т), а «Газпром» запустил завод на компрессорной станции «Портовая» на Балтике мощностью 1,5 млн т в год. Кроме того, в России действует ряд малотоннажных СПГ-заводов.
Второй крупнотоннажный завод «Новатэка», «Арктик СПГ-2», предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Стоимость проекта в 2019 г. оценивалась более чем в $21 млрд. «Новатэк» планировал начать отгрузки газа на рынок с первой линии завода «Арктик СПГ-2» в декабре 2023 г. или в начале 2024 г. Но в ноябре 2023 г. проект попал под санкции США, и компания пока официально не объявляла о вводе завода в эксплуатацию и начале отгрузок. При этом Reuters и Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщали об экспорте с завода нескольких партий СПГ.
«Газпром» совместно с компанией «Русгаздобыча» в рамках СП «Русхимальянс» строит в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) комплекс по переработке 45 млрд куб. м газа в год и производству 13 млн т СПГ. Инвестиции в проект оцениваются в 4,9 трлн руб. Строительство комплекса началось в мае 2021 г. В конце декабря 2024 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что готовность комплекса составляет 46%.
Проекты «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ» «Новатэк» начал планировать еще в прошлом десятилетии, «Мурманский СПГ» – в 2023 г., но инвестиционные решения по ним пока не приняты. В июне 2024 г. все три проекта попали в SDN-List – санкционный список США, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются в реалистичности зафиксированных в энергостратегии-2050 планов по производству СПГ.
Высокие шансы на запуск в ближайшие год-два имеет лишь проект «Арктик СПГ-2», говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Первые две линии «Арктик СПГ-2» имеют высокую степень готовности, но ограничениями для «Новатэка» являются отсутствие газовозов ледового класса и сложности с рынками сбыта, поясняет эксперт. При этом газовозы хотя и медленно, но строятся, а Китай может быть готов принимать подсанкционный СПГ, особенно в условиях торговой войны с США, считает он. В 2027–2028 гг. в эксплуатацию может быть введен проект «Газпрома» в Усть-Луге, допускает Кауфман.
Прочие проекты «Новатэка» остаются на стадии планирования, так как все усилия «Новатэка» сосредоточены на том, чтобы запустить «Арктик СПГ-2», продолжает он. Из-за этого «чисто технически» успеть их реализовать до 2030 г. будет крайне сложно, даже в случае позитивного сценария развития геополитической ситуации, полагает аналитик.
Эксперт Финансового университета Игорь Юшков добавляет, что некоторые перечисленные проекты «Новатэка» являются взаимоисключающими. Так, «Мурманский СПГ» появился на фоне сложностей с реализацией проектов на Гыданском полуострове на фоне санкций, поясняет он.
По мнению Юшкова, планы по выпуску СПГ в энергостратегии являются «заведомо нереализуемыми». По его мнению, в текущих условиях объем производства к 2030 г. не превысит 40–45 млн т. По оценке Кауфмана, при наиболее благоприятном сценарии к 2030 г. Россия сможет производить 60 млн т СПГ в год. Ключевыми рынками сбыта для российского СПГ при этом будут страны Азии, в первую очередь Китай и Индия, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин. В 2025 г. выпуск, по прогнозу Кауфмана, вырастет до 36–36,5 млн т на фоне частичного запуска «Арктик СПГ-2».
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, «Газпром» и «Новатэк».