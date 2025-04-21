Производство стали в России будет падать второй год подряд

Производство стали в России будет падать второй год подрядМеталлургов останавливают высокие ставки в России и неблагоприятная конъюнктура за рубежом
Производство стали в России в 2025 г. может снизиться на 2% к показателю прошлого года до 68,5 млн т. Такой сценарий содержится в материалах рейтингового агентства «Русмет» («Ведомости» ознакомились с ними). Из них 44,2 млн т будет приходиться на сталь, выпущенную кислородно-конвертерным методом, 22,8 млн т – на электросталь, а оставшиеся 1,5 млн т – на мартеновское производство.
Это консервативный вариант прогноза. По словам представителя «Русмета», в условиях сохранения текущей ключевой ставки реализуется именно этот сценарий. Сейчас ставка составляет 21% годовых. Большинство аналитиков считают, что на заседании 25 апреля совет директоров ЦБ сохранит ее четвертый раз подряд («Ведомости» писали об этом 18 апреля).
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