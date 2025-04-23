Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продукты

Тринадцать отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома 18 апреля направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину со своей позицией по поводу госрегулирования цен на продовольственные товары. Его копия есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердили семь организаций, подписавших обращение.