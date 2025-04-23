Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продукты

Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продуктыИх беспокоит, что власти не отклоняют новые законодательные идеи по усилению контроля за стоимостью продтоваров
Тринадцать отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома 18 апреля направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину со своей позицией по поводу госрегулирования цен на продовольственные товары. Его копия есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердили семь организаций, подписавших обращение.
Среди авторов письма – руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза потребителей РФ, «Союзнапитков», «Руспродсоюза», «Русбренда», Масложирового союза и др.
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