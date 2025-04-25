В магазинах уменьшилось количество брендов газированных напитков

В магазинах уменьшилось количество брендов газированных напитковВ последние годы безалкогольных марок появилось слишком много, но не все смогли удержаться на рынке
За 12 месяцев с марта 2024 г. по февраль 2025 г. ассортимент безалкогольных газированных напитков в российских розничных сетях сократился на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из данных аналитической компании «Нильсен», предоставленных «Ведомостям». По подсчетам аналитиков, годом ранее – с марта 2023 г. по февраль 2024 г. – число брендов газировки, наоборот, выросло на 13,9%. Абсолютных цифр там традиционно не приводят.
Замедляется и количество новых брендов газированных напитков, выходящих на рынок, отмечают в «Нильсен». В 2023 г. розничные сети и онлайн-площадки начали продавать 215 новых брендов лимонадов и минеральной воды, а в 2024 г. там появилось 194 новых бренда.
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