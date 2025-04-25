В магазинах уменьшилось количество брендов газированных напитков

За 12 месяцев с марта 2024 г. по февраль 2025 г. ассортимент безалкогольных газированных напитков в российских розничных сетях сократился на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из данных аналитической компании «Нильсен», предоставленных «Ведомостям». По подсчетам аналитиков, годом ранее – с марта 2023 г. по февраль 2024 г. – число брендов газировки, наоборот, выросло на 13,9%. Абсолютных цифр там традиционно не приводят.