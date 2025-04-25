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В магазинах уменьшилось количество брендов газированных напитков

В последние годы безалкогольных марок появилось слишком много, но не все смогли удержаться на рынке
Полина Гриценко
Анастасия Ковалева
Ведомости
Ведомости

За 12 месяцев с марта 2024 г. по февраль 2025 г. ассортимент безалкогольных газированных напитков в российских розничных сетях сократился на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из данных аналитической компании «Нильсен», предоставленных «Ведомостям». По подсчетам аналитиков, годом ранее – с марта 2023 г. по февраль 2024 г. – число брендов газировки, наоборот, выросло на 13,9%. Абсолютных цифр там традиционно не приводят.

Замедляется и количество новых брендов газированных напитков, выходящих на рынок, отмечают в «Нильсен». В 2023 г. розничные сети и онлайн-площадки начали продавать 215 новых брендов лимонадов и минеральной воды, а в 2024 г. там появилось 194 новых бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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