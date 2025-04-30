Самолетам Як-40 могут продлить срок службы до 60 лет

Эксплуатация Як-40 сегодня обходится дорого, в первую очередь из-за силовой установки, которая расходует более 1 т авиакеросина в час, указывает Пантелеев. «Если бы у авиакомпаний была возможность приобрести современный аналог российского производства – Ил-114-300 или же ТВРС-44 «Ладога», они бы, несомненно, сделали это», – говорит эксперт. Но пока остается лишь ждать начала серийного выпуска этих воздушных судов, продлевая срок службы действующего авиапарка. Ранее было принято аналогичное решение о продлении срока службы Ан-24 и Ан-26, напоминает Пантелеев. Этот вопрос также был актуален для региональных авиакомпаний, отмечает он.