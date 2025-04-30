Самолетам Як-40 могут продлить срок службы до 60 лет

Самолетам Як-40 могут продлить срок службы до 60 летАвиакомпании стремятся сохранить возрастной парк на фоне дефицита самолетов
ПАО «Яковлев», входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха», планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с текущих 50 до 60 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Росавиации. Представитель «Яковлева» подтвердил эти планы.
По словам представителя Росавиации, увеличить ресурс Як-40 планируется «для удовлетворения потребности эксплуатантов в полетах на этом типе воздушного судна».
Ожидается, что «Яковлев» направит необходимую для этого заявку в Росавиацию, после чего будет организована работа с подведомственным агентству Авиарегистром России. Специалисты авиарегистра подготовят заключение о возможности безопасно эксплуатировать Як-40, срок службы которых превысил 50 лет. Решение по этому вопросу и выдача одобрительного документа могут быть приняты в декабре 2025 г., уточнил представитель Росавиации.
Представитель «Яковлева» уточнил «Ведомостям», что основным критерием при продлении срока эксплуатации того или иного воздушного судна будет соответствие стандартам по прочности, ресурсу и коррозии, закрепленным в Федеральных авиационных правилах. «Необходимость доработки воздушного судна, а также объем таких работ будет варьироваться в зависимости от состояния борта, – добавил он. – Главный приоритет – надежность и безопасность каждого отдельного самолета». Продление срока службы Як-40 обсуждалось 25 апреля 2025 г. на заседании штаба по сертификации авиатехники на площадке координационного центра правительства России, сообщала ранее Росавиация. Подробности в пресс-релизе не уточнялись.
Як-40 разработан в 1960-х гг. Опытно-конструкторским бюро А. С. Яковлева. Это первый в мире пассажирский реактивный самолет для местных авиалиний.
Он вмещает до 32 пассажиров и представляет собой моноплан с низкорасположенным крылом, оснащенный тремя турбореактивными двигателями АИ-25.
Эксплуатируемые сейчас Як-40 выпущены в 1970-х гг., их серийное производство прекращено в 1981 г., уточняет главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Самолет уникален сочетанием летно-технических характеристик и имеет ресурс «с границами продления до больших значений», отмечает он.
Сейчас в России эксплуатируют около 15 самолетов Як-40, уточнил представитель Росавиации. При этом они выполняют перевозки по социально значимым маршрутам на северо-западе страны и на Дальнем Востоке.
Як-40 до сих пор используют для регулярных авиаперевозок пассажиров в регионах, где у некоторых аэродромов короткие и иногда грунтовые взлетно-посадочные полосы, например на Камчатке, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Второй сегмент эксплуатации – деловые перевозки, где Як-40 используется как маленький бизнес-джет с отличными взлетно-посадочными характеристиками, уточнил эксперт.
В частности, шесть таких самолетов принадлежат Вологодскому авиационному предприятию (ВАП), четыре – Камчатскому авиапредприятию (КАП), по два – авиапредприятию «АэроБратск» и специальному летному отряду «Россия» (занимается перевозками первых лиц государства), один – авиакомпании «Красавиа», следует из выборки ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов» на 11 апреля.
ВАП использует Як-40 в том числе на регулярных рейсах из Вологды в Москву, Петербург и Великий Устюг. КАП – среди прочего на регулярном рейсе из Петропавловска-Камчатского в Магадан и на чартерных рейсах. «Ведомости» направили запросы в компании.
Эксплуатация Як-40 сегодня обходится дорого, в первую очередь из-за силовой установки, которая расходует более 1 т авиакеросина в час, указывает Пантелеев. «Если бы у авиакомпаний была возможность приобрести современный аналог российского производства – Ил-114-300 или же ТВРС-44 «Ладога», они бы, несомненно, сделали это», – говорит эксперт. Но пока остается лишь ждать начала серийного выпуска этих воздушных судов, продлевая срок службы действующего авиапарка. Ранее было принято аналогичное решение о продлении срока службы Ан-24 и Ан-26, напоминает Пантелеев. Этот вопрос также был актуален для региональных авиакомпаний, отмечает он.
Строительство и поставки авиакомпаниям новых российских гражданских самолетов регламентированы Комплексной программой развития гражданской авиации (КПГА) и уже неоднократно переносились. Актуальные сроки предполагают передачу первых Ил-114-300 и ТВРС-44 «Ладога» коммерческим эксплуатантам в 2026 г. Сама КПГА была разработана в 2022 г. на срок до 2030 г., так как потребовалось планировать выпуск гражданской авиатехники в условиях антироссийских санкций. Согласно документу, до 2030 г. авиастроителям предстоит выпустить 994 гражданских воздушных судна, в их числе 51 Ил-114-300 и 105 ТВРС-44 «Ладога».
В марте 2025 г. первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что КПГА будет скорректирована ближе к концу этого года. В рамках этих поправок сроки и объемы поставок гражданских самолетов будут сдвинуты «вправо», утверждает источник «Ведомостей», знакомый с планами министерства («Ведомости» писали об этом 27 марта).