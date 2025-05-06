Банки банкротят производителя косметики Organic Guru

Банки банкротят производителя косметики Organic GuruЭто последний из бывших активов основателей сети «36,6» Ивана Саганелидзе и Владимира Кинцурашвили
Арбитражный суд Московской области 24 апреля 2025 г. принял к производству иск о банкротстве ООО «Скай органик» – производителя уходовой косметики под брендом Organic Guru, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Сумма требований к ООО – более 50 млн руб.
Заявление о вступлении в дело подал Сбербанк, оно оставлено без движения до 30 мая. Из документов следует, что подтвержденный долг «Скай органик» перед банком по кредиту – 60,6 млн руб.