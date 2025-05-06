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Банки банкротят производителя косметики Organic Guru

Это последний из бывших активов основателей сети «36,6» Ивана Саганелидзе и Владимира Кинцурашвили
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Московской области 24 апреля 2025 г. принял к производству иск о банкротстве ООО «Скай органик» – производителя уходовой косметики под брендом Organic Guru, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Сумма требований к ООО – более 50 млн руб.

Заявление о вступлении в дело подал Сбербанк, оно оставлено без движения до 30 мая. Из документов следует, что подтвержденный долг «Скай органик» перед банком по кредиту – 60,6 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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