В России упали аптечные продажи противозачаточных средств

Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале года составили 4,8 млн упаковок – на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных DSM Group. Продажи презервативов за аналогичный период времени в годовом выражении снизились на 12% до 4,2 млн шт.