В России упали аптечные продажи противозачаточных средств

В России упали аптечные продажи противозачаточных средствЭто связано с ростом цен на товары и перетоком покупателей в онлайн-сегмент
В январе – марте 2025 г. продажи через аптечные сети средств контрацепции, куда входят пероральные контрацептивы и презервативы, составили 10,1 млн упаковок. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода годом ранее, говорится в обзоре DSM Group (есть у «Ведомостей»).
Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале года составили 4,8 млн упаковок – на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных DSM Group. Продажи презервативов за аналогичный период времени в годовом выражении снизились на 12% до 4,2 млн шт.
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