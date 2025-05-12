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В России упали аптечные продажи противозачаточных средств

Это связано с ростом цен на товары и перетоком покупателей в онлайн-сегмент
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – марте 2025 г. продажи через аптечные сети средств контрацепции, куда входят пероральные контрацептивы и презервативы, составили 10,1 млн упаковок. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода годом ранее, говорится в обзоре DSM Group (есть у «Ведомостей»).

Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале года составили 4,8 млн упаковок – на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных DSM Group. Продажи презервативов за аналогичный период времени в годовом выражении снизились на 12% до 4,2 млн шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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