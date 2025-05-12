Поставки российской сельхозтехники на внутренний рынок упали на треть

Поставки российской сельхозтехники на внутренний рынок упали на третьБольше других в I квартале просела отгрузка зерноуборочных комбайнов и тракторов
Российские производители сельскохозяйственной техники в январе – марте 2025 г. снизили отгрузки на домашнем рынке на 33% до 38,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Росспецмаш», которая объединяет крупнейших производителей в стране.
Ассоциация также фиксирует снижение отгрузки сельхозтехники в штуках по основным видам. Больше других за первые три месяца этого года снизились поставки зерноуборочных комбайнов – почти в 1,6 раза до 1048 шт., тракторов – на 39% до 709 единиц и кормоуборочных комбайнов – на 32% до 46 шт.
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