Поставки российской сельхозтехники на внутренний рынок упали на треть

Ассоциация также фиксирует снижение отгрузки сельхозтехники в штуках по основным видам. Больше других за первые три месяца этого года снизились поставки зерноуборочных комбайнов – почти в 1,6 раза до 1048 шт., тракторов – на 39% до 709 единиц и кормоуборочных комбайнов – на 32% до 46 шт.