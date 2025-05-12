Экспортные цены на российские удобрения с начала года выросли более чем на 10%Положительный эффект для российских компаний могут уменьшить укрепление рубля и снижение мировых цен на газ
Экспортные цены на большинство видов российских удобрений с января к маю 2025 г. увеличились на 11–19% вслед за ростом мировых котировок. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».
В частности, стоимость карбамида (азотное удобрение) на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика с начала января увеличилась на 11–13% и на 1 мая достигла $354–358/т.
Еще сильнее выросли экспортные цены на фосфорные удобрения. Цена аммофоса (моноаммонийфосфат, MAP) увеличилась на 15% до $670/т. Диаммофос (диаммонийфосфат, DAP) подорожал на 13% до $650/т. Стоимость хлористого калия при экспорте через порты Балтики поднялась на 11–19% и в начале мая достигла $233–285/т.
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