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Экспортные цены на российские удобрения с начала года выросли более чем на 10%

Положительный эффект для российских компаний могут уменьшить укрепление рубля и снижение мировых цен на газ
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Экспортные цены на большинство видов российских удобрений с января к маю 2025 г. увеличились на 11–19% вслед за ростом мировых котировок. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».

В частности, стоимость карбамида (азотное удобрение) на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика с начала января увеличилась на 11–13% и на 1 мая достигла $354–358/т.

Еще сильнее выросли экспортные цены на фосфорные удобрения. Цена аммофоса (моноаммонийфосфат, MAP) увеличилась на 15% до $670/т. Диаммофос (диаммонийфосфат, DAP) подорожал на 13% до $650/т. Стоимость хлористого калия при экспорте через порты Балтики поднялась на 11–19% и в начале мая достигла $233–285/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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