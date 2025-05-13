«Ультра фиш» купила рыбный завод в Подмосковье

По словам представителя «Ультра фиш», в периметр сделки вошел производственный цех «Северного кристалла» по переработке рыбы и морепродуктов площадью более 2500 кв. м в Дмитрове Московской области. На предприятии «Ультра фиш» планирует выпускать замороженную и охлажденную рыбную продукцию, икру, полуфабрикаты и снеки из рыбы и морепродуктов, уточнил представитель группы. По его словам, мощности завода рассчитаны на производство до 20 т готовой продукции в сутки и до 600 т в месяц. Сумму сделки собеседник не раскрыл.