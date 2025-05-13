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«Ультра фиш» купила рыбный завод в Подмосковье

Сумма сделки оценивается в 300 млн рублей
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Импортер рыбы «Ультра фиш» купил производителя замороженной, охлажденной, соленой и вяленой рыбной продукции, а также лососевой икры «Северный кристалл». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом сделки, информацию подтвердил представитель «Ультра фиш».

По словам представителя «Ультра фиш», в периметр сделки вошел производственный цех «Северного кристалла» по переработке рыбы и морепродуктов площадью более 2500 кв. м в Дмитрове Московской области. На предприятии «Ультра фиш» планирует выпускать замороженную и охлажденную рыбную продукцию, икру, полуфабрикаты и снеки из рыбы и морепродуктов, уточнил представитель группы. По его словам, мощности завода рассчитаны на производство до 20 т готовой продукции в сутки и до 600 т в месяц. Сумму сделки собеседник не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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