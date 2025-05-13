Правительство продлило стратегию развития судостроения до 2050 года

Правительство продлило стратегию развития судостроения до 2050 годаАмбиции кабмина по производству судов в текущей ситуации выглядят завышенными, считают эксперты
Правительство обновило стратегию развития судостроительной промышленности, расширив горизонт планирования до 2036 г. и на дальнейшую перспективу до 2050 г. Новая редакция документа утверждена 12 мая, сообщила пресс-служба кабмина.
В тот же день документ обсуждался на совещании с вице-премьерами. В стратегии обозначены «конкретные ориентиры» по строительству новых верфей и увеличению загрузки предприятий, отметил премьер Михаил Мишустин.
Прежде всего, была определена долгосрочная потребность во флоте до 2050 г., пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что основой для прогнозов стал ожидаемый рост грузовых и пассажирских перевозок, а также добычи водных биоресурсов. Кроме того, учтена динамика выбытия действующих судов, большинство из которых построено в 1970–1980 гг. «Их ритмичное замещение на современные технологичные изделия является главным вызовом отечественного судостроения», – подчеркнул Мантуров.