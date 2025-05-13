Правительство продлило стратегию развития судостроения до 2050 года

Прежде всего, была определена долгосрочная потребность во флоте до 2050 г., пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что основой для прогнозов стал ожидаемый рост грузовых и пассажирских перевозок, а также добычи водных биоресурсов. Кроме того, учтена динамика выбытия действующих судов, большинство из которых построено в 1970–1980 гг. «Их ритмичное замещение на современные технологичные изделия является главным вызовом отечественного судостроения», – подчеркнул Мантуров.