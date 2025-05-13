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Правительство продлило стратегию развития судостроения до 2050 года

Амбиции кабмина по производству судов в текущей ситуации выглядят завышенными, считают эксперты
Светлана Афонина
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство обновило стратегию развития судостроительной промышленности, расширив горизонт планирования до 2036 г. и на дальнейшую перспективу до 2050 г. Новая редакция документа утверждена 12 мая, сообщила пресс-служба кабмина.

В тот же день документ обсуждался на совещании с вице-премьерами. В стратегии обозначены «конкретные ориентиры» по строительству новых верфей и увеличению загрузки предприятий, отметил премьер Михаил Мишустин.

Прежде всего, была определена долгосрочная потребность во флоте до 2050 г., пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что основой для прогнозов стал ожидаемый рост грузовых и пассажирских перевозок, а также добычи водных биоресурсов. Кроме того, учтена динамика выбытия действующих судов, большинство из которых построено в 1970–1980 гг. «Их ритмичное замещение на современные технологичные изделия является главным вызовом отечественного судостроения», – подчеркнул Мантуров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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