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«Магнит» откроет первую фабрику-кухню в Краснодарском крае

Крупные продуктовые ритейлеры не так часто сами производят готовую еду, а пользуются мощностями партнеров
Анастасия Ковалева
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров – «Магнит» собирается запустить первую фабрику-кухню в собственном индустриальном парке «Краснодар» (Краснодарский край). Для этого проекта компания ищет генерального директора, обнаружили «Ведомости» на сайте по поиску работы HeadHunter.

Площадь будущей площадки составит 18 000 кв. м, мощность выпуска – более 40 т в сутки, там будет работать около 1450 сотрудников, говорится в объявлении «Магнита». Ритейлер планирует производить не менее 287 товарных позиций (кулинария, мясо, рыба и проч.). Другие детали проекта не указаны. Представитель «Магнита» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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