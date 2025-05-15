«Магнит» откроет первую фабрику-кухню в Краснодарском крае

Площадь будущей площадки составит 18 000 кв. м, мощность выпуска – более 40 т в сутки, там будет работать около 1450 сотрудников, говорится в объявлении «Магнита». Ритейлер планирует производить не менее 287 товарных позиций (кулинария, мясо, рыба и проч.). Другие детали проекта не указаны. Представитель «Магнита» от комментариев отказался.