«Магнит» откроет первую фабрику-кухню в Краснодарском крае

«Магнит» откроет первую фабрику-кухню в Краснодарском краеКрупные продуктовые ритейлеры не так часто сами производят готовую еду, а пользуются мощностями партнеров
Один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров – «Магнит» собирается запустить первую фабрику-кухню в собственном индустриальном парке «Краснодар» (Краснодарский край). Для этого проекта компания ищет генерального директора, обнаружили «Ведомости» на сайте по поиску работы HeadHunter.
Площадь будущей площадки составит 18 000 кв. м, мощность выпуска – более 40 т в сутки, там будет работать около 1450 сотрудников, говорится в объявлении «Магнита». Ритейлер планирует производить не менее 287 товарных позиций (кулинария, мясо, рыба и проч.). Другие детали проекта не указаны. Представитель «Магнита» от комментариев отказался.
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