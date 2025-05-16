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Экспортные цены на российское сырье в апреле существенно снизились

Это может стать одним из факторов ослабления рубля во втором полугодии
Василий Милькин
Анастасия Бойко
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Цены на экспортируемые российские сырьевые товары существенно снизились в апреле 2025 г., в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в прошлом месяце упал до минимума с июня 2023 г. – 59,9 пункта. Об этом говорится в материалах ЦЦИ, с которыми ознакомились «Ведомости».

Основное снижение пришлось на цены на нефть – как на западном, так и на восточном направлении экспорта. По данным ЦЦИ, стоимость российской нефти сорта Urals в апреле снизилась на 10% к марту до $55/барр. Нефть ESPO (сорт, поставляемый в восточном направлении по трубопроводу ВСТО) также подешевела на 10% до $64/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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