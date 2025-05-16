Экспортные цены на российское сырье в апреле существенно снизились

Экспортные цены на российское сырье в апреле существенно снизилисьЭто может стать одним из факторов ослабления рубля во втором полугодии
Цены на экспортируемые российские сырьевые товары существенно снизились в апреле 2025 г., в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в прошлом месяце упал до минимума с июня 2023 г. – 59,9 пункта. Об этом говорится в материалах ЦЦИ, с которыми ознакомились «Ведомости».
Основное снижение пришлось на цены на нефть – как на западном, так и на восточном направлении экспорта. По данным ЦЦИ, стоимость российской нефти сорта Urals в апреле снизилась на 10% к марту до $55/барр. Нефть ESPO (сорт, поставляемый в восточном направлении по трубопроводу ВСТО) также подешевела на 10% до $64/барр.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам