Экспортные цены на российское сырье в апреле существенно снизились

Основное снижение пришлось на цены на нефть – как на западном, так и на восточном направлении экспорта. По данным ЦЦИ, стоимость российской нефти сорта Urals в апреле снизилась на 10% к марту до $55/барр. Нефть ESPO (сорт, поставляемый в восточном направлении по трубопроводу ВСТО) также подешевела на 10% до $64/барр.